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Ізраїль заявляє про готовність відновити переговори про перемир'я, поки війна в Газі триває

Ізраїль заявляє про готовність відновити переговори про перемир'я, поки війна в Газі триває

Київ • УНН

 • 15267 перегляди

Ізраїль заявляє про готовність відновити переговори про перемир'я з ХАМАС для звільнення заручників і припинення вогню на тлі триваючої війни в Газі.

Ізраїль заявив про готовність відновити переговори з ХАМАС про перемир'я і звільнення заручників, щоб призупинити війну, яка триває з 7 жовтня. Про це УНН пише з посиланням на France24.

Деталі

Прем'єр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив про продовження боротьби з ХАМАС, після чого Ізраїль завдав ударів по сектору Газа.

Але його офіс також повідомив, що військовий кабінет попросив ізраїльську переговорну групу "продовжити переговори про повернення заручників".

Додамо

Попередній раунд переговорів про перемир'я за участю американських, єгипетських і катарських посередників закінчився на початку цього місяця після того, як Ізраїль розпочав атаку на південне місто Гази Рафах.

Нагадаємо

Глобальний тиск на Ізраїль та його прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з вимогою припинення вогню посилився після того, як три європейські країни заявили, що визнають палестинську державу.

Також цього тижня прокурор Міжнародного кримінального суду запросив ордери на арешт за військові злочини проти Нетаньяху і його міністра оборони, а також трьох лідерів ХАМАСу.

Ізраїль розглядає подальші кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії через намір визнання Палестинської держави - CNN23.05.24, 10:14 • 22923 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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