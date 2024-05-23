Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии, пока война в Газе продолжается

Израиль заявил о готовности возобновить переговоры с ХАМАС о перемирии и освобождении заложников, чтобы приостановить войну, которая длится с 7 октября. Об этом УНН пишет со ссылкой на France24.

Детали

Премьер Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о продолжении борьбы с ХАМАС, после чего Израиль нанес удары по сектору Газа.

Но его офис также сообщил, что военный кабинет попросил израильскую переговорную группу "продолжить переговоры о возвращении заложников".

Добавим

Предыдущий раунд переговоров о перемирии с участием американских, египетских и катарских посредников закончился в начале этого месяца после того, как Израиль начал атаку на южный город Газы Рафах.

Напомним

Глобальное давление на Израиль и его премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием прекращения огня усилилось после того, как три европейские страны заявили, что признают палестинское государство.

Также на этой неделе прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест за военные преступления против Нетаньяху и его министра обороны, а также трех лидеров ХАМАСа.

Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за намерения признания Палестинского государства - CNN