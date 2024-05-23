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Ізраїль побоюється ордерів МКС на арешт вищих посадових осіб через війну в Газі

Ізраїль побоюється ордерів МКС на арешт вищих посадових осіб через війну в Газі

Київ • УНН

 • 17190 перегляди

Ізраїль стурбований тим, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт його вищих посадових осіб за звинуваченнями, пов'язаними з війною проти ХАМАС в Газі.

Ізраїль занепокоєний тим, що Міжнародний кримінальний суд готується видати ордери на арешт його високопоставлених чиновників за звинуваченнями, пов'язаними з війною Ізраїлю проти ХАМАС у Газі, пише The Wall Street Journal із посиланням на ізраїльських чиновників, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, західні чиновники звернулися до суду, щоб висловити занепокоєння з приводу будь-яких майбутніх рішень, оскільки це може підірвати дипломатію на чолі зі США, спрямовану на досягнення припинення вогню та звільнення деяких із 129 заручників, захоплених 7 жовтня й утримуваних у Газі.

Ізраїльські офіційні особи вважають, що суд, розташований у Гаазі, готує ордери на арешт членів вищого керівництва країни, що стане найсерйознішою міжнародною правовою дією, здійсненою проти Ізраїлю від початку війни в жовтні. 

Три європейські чиновники заявили, що це питання порушили на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи Семи" на початку цього місяця. Двоє з них повідомили, що США і Велика Британія, як вважається, звернулися до суду.

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Однак чиновники підкреслили, що західні столиці не хочуть втручатися, щоб чинити тиск на МКС у зв'язку з його рішеннями.

Білий дім не вважає, що МКС має юрисдикцію в розслідуванні, заявила в понеділок прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на запитання про повідомлення, що суд може видати ордери на арешт. "Ми не підтримуємо це", - сказала вона про розслідування.

Як повідомляється, спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував МКС. "Ганебно, що Міжнародний кримінальний суд, як повідомляється, планує видати необґрунтовані та незаконні ордери на арешт ізраїльських чиновників", - йдеться в його заяві. 

Минулого тижня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив на соціальній платформі X, що "Ізраїль ніколи не прийме жодних спроб МКС підірвати його невід'ємне право на самооборону".

"Загроза захоплення солдатів і чиновників єдиної демократії Близького Сходу і єдиної у світі єврейської держави обурлива", - сказав він.

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Колишній заступник генерального прокурора Ізраїлю Рой Шондорф сказав, що на підготовку ордерів на арешт потрібен час, "з огляду на складність деяких юридичних і фактичних питань, пов'язаних із тим, що, за словами людей, хвилює прокурора".

Він додав: "Це великий ризик - звернутися до суду за ордером на арешт країни, а наприкінці процесу отримати виправдувальний вирок або відмову суду в задоволенні запиту". 

Він додав: "Це великий ризик - звернутися до суду за ордером на арешт будь-якої країни, а наприкінці процесу отримати виправдувальний вирок або відмову суду в задоволенні запиту". 

Шондорф сказав, що ХАМАС також може очікувати на ордер на арешт від МКС, враховуючи велику кількість відеодоказів. 

Якщо суд видасть ордер на арешт, це вимагатиме від більш ніж 120 країн, які підписали установчий договір, затримати ізраїльських лідерів, що накладе на них обмеження на поїздки і поставить багатьох союзників Ізраїлю в скрутне становище.

Контекст

Вдень, 20 травня, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.

Всіх їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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