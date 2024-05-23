Израиль опасается ордеров МУС на арест высших должностных лиц из-за войны в Газе

Израиль обеспокоен тем, что Международный уголовный суд готовится выдать ордера на арест его высокопоставленных чиновников по обвинениям, связанным с войной Израиля против ХАМАС в Газе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, западные чиновники обратились в суд, чтобы выразить беспокойство по поводу любых будущих решений, поскольку это может подорвать дипломатию во главе с США, направленную на достижение прекращения огня и освобождение некоторых из 129 заложников, захваченных 7 октября и удерживаемых в Газе.

Израильские официальные лица считают, что суд, расположенный в Гааге, готовит ордера на арест членов высшего руководства страны, что станет самым серьезным международным правовым действием, осуществленным против Израиля с начала войны в октябре.

Три европейских чиновника заявили, что этот вопрос подняли на встрече министров иностранных дел стран "Группы Семи" в начале этого месяца. Двое из них сообщили, что США и Великобритания, как считается, обратились в суд.

Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Однако чиновники подчеркнули, что западные столицы не хотят вмешиваться, чтобы оказывать давление на МУС в связи с его решениями.

Белый дом не считает, что МУС имеет юрисдикцию в расследовании, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о сообщениях, что суд может выдать ордера на арест. "Мы не поддерживаем это", - сказала она о расследовании.

Как сообщается, спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал МУС. «Позорно, что Международный уголовный суд, как сообщается, планирует выдать необоснованные и незаконные ордера на арест израильских чиновников», - говорится в его заявлении.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на социальной платформе X, что «Израиль никогда не примет никаких попыток МУС подорвать его неотъемлемое право на самооборону».

"Угроза захвата солдат и чиновников единственной демократии Ближнего Востока и единственного в мире еврейского государства возмутительна", - сказал он.

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Бывший заместитель генерального прокурора Израиля Рой Шондорф сказал, что на подготовку ордеров на арест потребуется время, "учитывая сложность некоторых юридических и фактических вопросов, связанных с тем, что, по словам людей, волнует прокурора".

Он добавил: «Это большой риск - обратиться в суд за ордером на арест страны, а в конце процесса получить оправдательный приговор или отказ суда в удовлетворении запроса».

Он добавил: "Это большой риск - обратиться в суд за ордером на арест любой страны, а в конце процесса получить оправдательный приговор или отказ суда в удовлетворении запроса".

Шондорф сказал, что ХАМАС также может ожидать ордер на арест от МУС, учитывая большое количество видеодоказательств.

Если суд выдаст ордер на арест, это потребует от более чем 120 стран, подписавших учредительный договор, задержать израильских лидеров, что наложит на них ограничения на поездки и поставит многих союзников Израиля в затруднительное положение.

Контекст

Днем, 20 мая, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что сделал запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАСа.

Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества.