Ізраїль може зіткнутись з затримкою військової допомоги від США через ситуацію в Газі - ЗМІ
Київ • УНН
США вимагають від Ізраїлю покращити гуманітарну ситуацію в Газі протягом 30 днів. У разі невиконання вимог, Ізраїль ризикує втратити американську військову допомогу.
Американська військова допомога Ізраїлю може загальмуватись, якщо він не сприятиме покращенню гуманітарної ситуації в секторі Гази. Про це пише Axios, передає УНН.
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Зокрема, американські посадовці попередили Ізраїль про "глибоку стурбованість уряду США погіршенням гуманітарної ситуації в Газі" та закликають Ізраїль "вжити термінових і послідовних заходів" протягом жовтня.
Лист зокрема підписали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. Посадовці перераховують низку конкретних заходів для ізраїльської влади, пов’язаних із полегшенням доступу для гуманітарних вантажів до Гази, які повинні бути втілені протягом 30 днів.
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У листі також цитується розділ 620i Закону про іноземну допомогу США, який обмежує військову допомогу країнам, що перешкоджають доставці американської гуманітарної допомоги.
Блінкен і Остін перерахували низку вимог, включаючи постійне переміщення 350 вантажівок із гуманітарною допомогою щодня до сектора Газа через усі чотири нинішні пункти пропуску, а також відкриття п’ятого пункту пропуску.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив адміністрації президента США Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових або ядерних об'єктах в Ірані.