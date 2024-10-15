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Израиль может столкнуться с задержкой военной помощи от США из-за ситуации в Газе - СМИ

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 16:43  •  2015 просмотра

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США требуют от Израиля улучшить гуманитарную ситуацию в Газе в течение 30 дней. В случае невыполнения требований, Израиль рискует потерять американскую военную помощь.

Американская военная помощь Израилю может затормозиться, если он не будет способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Детали 

В частности, американские чиновники предупредили Израиль о "глубокой обеспокоенности правительства США ухудшением гуманитарной ситуации в Газе" и призывают Израиль "принять срочные и последовательные меры" в течение октября.

Письмо в частности подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Чиновники перечисляют ряд конкретных мер для израильских властей, связанных с облегчением доступа для гуманитарных грузов в Газу, которые должны быть воплощены в течение 30 дней.

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В письме также цитируется раздел 620i Закона об иностранной помощи США, который ограничивает военную помощь странам, препятствующим доставке американской гуманитарной помощи.

Блинкен и Остин перечислили ряд требований, включая постоянное перемещение 350 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно в сектор Газа через все четыре нынешних пункта пропуска, а также открытие пятого пункта пропуска.

Напомним,

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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