Израиль может столкнуться с задержкой военной помощи от США из-за ситуации в Газе - СМИ
Киев • УНН
США требуют от Израиля улучшить гуманитарную ситуацию в Газе в течение 30 дней. В случае невыполнения требований, Израиль рискует потерять американскую военную помощь.
Американская военная помощь Израилю может затормозиться, если он не будет способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом пишет Axios, передает УНН.
Детали
В частности, американские чиновники предупредили Израиль о "глубокой обеспокоенности правительства США ухудшением гуманитарной ситуации в Газе" и призывают Израиль "принять срочные и последовательные меры" в течение октября.
Письмо в частности подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Чиновники перечисляют ряд конкретных мер для израильских властей, связанных с облегчением доступа для гуманитарных грузов в Газу, которые должны быть воплощены в течение 30 дней.
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В письме также цитируется раздел 620i Закона об иностранной помощи США, который ограничивает военную помощь странам, препятствующим доставке американской гуманитарной помощи.
Блинкен и Остин перечислили ряд требований, включая постоянное перемещение 350 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно в сектор Газа через все четыре нынешних пункта пропуска, а также открытие пятого пункта пропуска.
Напомним,
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.