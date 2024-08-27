ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостановила гуманитарную помощь в Газе из-за израильского наступления. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Детали

По информации, израильские танки продвигаются на Дейр-эль-Балах в центральной части Газы, в то время как авиация Израиля нанесла удары по лагерю беженцев Магази, убив трех палестинцев. Соответственно ООН была вынуждена приостановить свою гуманитарную деятельность в Газе после того, как Израиль объявил массовую эвакуацию в Дейр-эль-Балах, где ранее был расположен оперативный центр.

На Западном берегу израильские солдаты убили 6 палестинцев, а ультраправый министр Итамар Бен-Гвир заявил о намерении установить израильский флаг на мечети Аль-Акса.

Напомним

Согласно информации, война между Израилем и Газой привела к гибели более 40 000 человек и ранению еще почти 94 000, тогда как атаки ХАМАС 7 октября в Израиле унесли жизни 1139 человек.

У неділю в Єгипті розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС