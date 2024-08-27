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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 03:36  •  7500 просмотра

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ООН приостановила гуманитарную деятельность в Газе из-за израильского наступления на Дейр-эль-Балах. Израильские силы убили 9 палестинцев, а министр Бен-Гвир заявил о намерении установить израильский флаг на мечети Аль-Акса.

ООН приостановила гуманитарную помощь в Газе из-за израильского наступления. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Детали

По информации, израильские танки продвигаются на Дейр-эль-Балах в центральной части Газы, в то время как авиация Израиля нанесла удары по лагерю беженцев Магази, убив трех палестинцев. Соответственно ООН была вынуждена приостановить свою гуманитарную деятельность в Газе после того, как Израиль объявил массовую эвакуацию в Дейр-эль-Балах, где ранее был расположен оперативный центр.

На Западном берегу израильские солдаты убили 6 палестинцев, а ультраправый министр Итамар Бен-Гвир заявил о намерении установить израильский флаг на мечети Аль-Акса.

Напомним

Согласно информации, война между Израилем и Газой привела к гибели более 40 000 человек и ранению еще почти 94 000, тогда как атаки ХАМАС 7 октября в Израиле унесли жизни 1139 человек.

У неділю в Єгипті розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС25 августа 2024, 06:00 • 102994 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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