ООН призупиняє гуманітарну допомогу в Газі через наступ Ізраїлю
Київ • УНН
ООН призупинила гуманітарну діяльність у Газі через ізраїльський наступ на Дейр-ель-Балах. Ізраїльські сили вбили 9 палестинців, а міністр Бен-Ґвір заявив про намір встановити ізраїльський прапор на мечеті Аль-Акса.
ООН призупинила гуманітарну допомогу в Газі через ізраїльський наступ. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.
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За інформацією, ізраїльські танки просуваються на Дейр-ель-Балах у центральній частині Гази, в той час як авіація Ізраїлю завдала ударів по табору біженців Магазі, убивши трьох палестинців. Відповідно ООН була змушена призупинити свою гуманітарну діяльність у Газі після того, як Ізраїль оголосив масову евакуацію в Дейр-ель-Балах, де раніше був розташований оперативний центр.
На Західному березі ізраїльські солдати вбили 6 палестинців, а ультраправий міністр Ітамар Бен-Ґвір заявив про намір встановити ізраїльський прапор на мечеті Аль-Акса.
Нагадаємо
Згідно з інформацією, війна між Ізраїлем і Газою призвела до загибелі понад 40 000 людей і поранення ще майже 94 000, тоді як атаки ХАМАС 7 жовтня в Ізраїлі забрали життя 1139 осіб.
У неділю в Єгипті розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС25.08.24, 09:00 • 103229 переглядiв