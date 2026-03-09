Із чотирьох населених пунктів Херсонщини примусово евакуюють ще 46 дітей з батьками
Київ • УНН
Влада примусово вивезе 46 дітей з родинами зі Станіславської та Херсонської громад. Евакуйованих розмістять у безпечних регіонах та сусідніх областях.
Із чотирьох громад Херсонської області буде примусово евакуйовано ще 46 дітей із батьками або законними представниками. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, пише УНН.
Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками або законними представниками з чотирьох населених пунктів Станіславської та Херсонської громад
Частина родин з дітьми планує переїхати до більш безпечних територій у межах Херсонської громади, а також до Миколаєва та Одеси.
Крім того, є попередні домовленості щодо можливого розміщення родин у Кривому Розі, а також у Полтавській, Кіровоградській, Волинській, Вінницькій та Одеській областях.
В Мінрозвитку зазначили, що від 1 червня 2025 року з прифронтових територій України до більш безпечних регіонів вже евакуйовано понад 178 тисяч людей, серед них понад 23 тисячі дітей та більше 6 тисяч маломобільних осіб.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про обов'язкову евакуацію населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій. Рішення про евакуацію ухвалюється Кабміном та місцевими органами влади.