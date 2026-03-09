Із чотирьох населених пунктів Херсонщини примусово евакуюють ще 46 дітей з батьками

$43.730.0850.540.36
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 18384 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 11807 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 30337 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 27046 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45101 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64573 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 105507 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55725 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47317 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30813 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27104 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35292 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23169 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11693 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11806 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23293 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 30337 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35395 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 105507 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 396 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 660 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 10223 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27191 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30896 перегляди
Із чотирьох населених пунктів Херсонщини примусово евакуюють ще 46 дітей з батьками

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Влада примусово вивезе 46 дітей з родинами зі Станіславської та Херсонської громад. Евакуйованих розмістять у безпечних регіонах та сусідніх областях.

Із чотирьох населених пунктів Херсонщини примусово евакуюють ще 46 дітей з батьками

Із чотирьох громад Херсонської області буде примусово евакуйовано ще 46 дітей із батьками або законними представниками. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, пише УНН.

Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 46 дітей разом із батьками або законними представниками з чотирьох населених пунктів Станіславської та Херсонської громад

- йдеться у повідомленні.

Частина родин з дітьми планує переїхати до більш безпечних територій у межах Херсонської громади, а також до Миколаєва та Одеси. 

Крім того, є попередні домовленості щодо можливого розміщення родин у Кривому Розі, а також у Полтавській, Кіровоградській, Волинській, Вінницькій та Одеській областях.

В Мінрозвитку зазначили, що від 1 червня 2025 року з прифронтових територій України до більш безпечних регіонів вже евакуйовано понад 178 тисяч людей, серед них понад 23 тисячі дітей та більше 6 тисяч маломобільних осіб.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про обов'язкову евакуацію населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій. Рішення про евакуацію ухвалюється Кабміном та місцевими органами влади.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Вінницька область
Кіровоградська область
Полтавська область
Волинська область
Херсонська область
Кривий Ріг
Миколаїв
Одеса