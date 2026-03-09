Из четырех населенных пунктов Херсонщины принудительно эвакуируют еще 46 детей с родителями

Из четырех общин Херсонской области будут принудительно эвакуированы еще 46 детей с родителями или законными представителями. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий, пишет УНН.

Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий принял решение об обязательной эвакуации в принудительном порядке 46 детей вместе с родителями или законными представителями из четырех населенных пунктов Станиславской и Херсонской общин - говорится в сообщении.

Часть семей с детьми планирует переехать на более безопасные территории в пределах Херсонской общины, а также в Николаев и Одессу.

Кроме того, есть предварительные договоренности о возможном размещении семей в Кривом Роге, а также в Полтавской, Кировоградской, Волынской, Винницкой и Одесской областях.

В Минразвития отметили, что с 1 июня 2025 года из прифронтовых территорий Украины в более безопасные регионы уже эвакуировано более 178 тысяч человек, среди них более 23 тысяч детей и более 6 тысяч маломобильных лиц.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий. Решение об эвакуации принимается Кабмином и местными органами власти.