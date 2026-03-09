Из четырех населенных пунктов Херсонщины принудительно эвакуируют еще 46 детей с родителями

$43.730.0850.540.36
12:46 • 9136 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 18366 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 11795 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 30317 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 27035 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45095 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 64570 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 105497 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55725 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47317 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30814 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27104 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35292 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23170 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11694 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11787 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23271 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 30317 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35376 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 105497 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 374 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 634 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 10218 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27175 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30881 просмотра
Из четырех населенных пунктов Херсонщины принудительно эвакуируют еще 46 детей с родителями

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Власти принудительно вывезут 46 детей с семьями из Станиславской и Херсонской громад. Эвакуированных разместят в безопасных регионах и соседних областях.

Из четырех населенных пунктов Херсонщины принудительно эвакуируют еще 46 детей с родителями

Из четырех общин Херсонской области будут принудительно эвакуированы еще 46 детей с родителями или законными представителями. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий, пишет УНН.

Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий принял решение об обязательной эвакуации в принудительном порядке 46 детей вместе с родителями или законными представителями из четырех населенных пунктов Станиславской и Херсонской общин

- говорится в сообщении.

Часть семей с детьми планирует переехать на более безопасные территории в пределах Херсонской общины, а также в Николаев и Одессу. 

Кроме того, есть предварительные договоренности о возможном размещении семей в Кривом Роге, а также в Полтавской, Кировоградской, Волынской, Винницкой и Одесской областях.

В Минразвития отметили, что с 1 июня 2025 года из прифронтовых территорий Украины в более безопасные регионы уже эвакуировано более 178 тысяч человек, среди них более 23 тысяч детей и более 6 тысяч маломобильных лиц.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий. Решение об эвакуации принимается Кабмином и местными органами власти.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Винницкая область
Кировоградская область
Полтавская область
Волынская область
Херсонская область
Кривой Рог
Николаев
Одесса