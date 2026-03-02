Зеленський підписав законопроєкт, що регулює питання обов’язкової евакуації

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який регулює питання обов’язкової евакуації населення, зокрема дітей, з територій активних та можливих воєнних дій. Про це передає УНН з посиланням на картку законопроєкту № 12353.

Повернуто з підписом від Президента України - йдеться у картці законопроєкту.

Зазначається, що проєкт закону набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування у парламентській газеті "Голос України".

Згідно з документом, за рішенням Кабінету міністрів, місцевих органів виконавчої влади може проводитися евакуація населення населення та матеріальних і культурних цінностей із населених пунктів, розташованих на територіях активних та можливих воєнних дій, у безпечні райони.

Під час дії воєнного стану обов’язкова евакуація населення проводиться із населених пунктів, розташованих на територіях активних та можливих воєнних бойових дій, які включені до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих, що затверджується в порядку, установленому Кабміном.

Рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення приймається за пропозицією військового командування на відповідній території обласними, Київською міською військовими адміністраціями.

Обов’язкова евакуація може бути загальною і частковою для окремих категорій населення, які за віком чи станом здоров’я не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров’я, у тому числі дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку.

Також обов’язкова евакуація може проводитися для забезпечення можливості ведення силами оборони бойових дій, у томі числі для облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, формування опорних пунктів.

Місцеві адміністрації також ухвалюватимуть рішення щодо примусової евакуації дітей за погодженням з координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування.

Обов’язкова евакуація в примусовий спосіб дітей з територій можливих воєнних дій здійснюється органами опіки та піклування із залученням відповідного органу або підрозділу Національної поліції України для забезпечення публічної безпеки і порядку.

Зазначається, що примусова евакуація дітей також має здійснюватися у супроводі батьків (одного із батьків), іншого члена сім’ї, родича (баби, діда, повнолітніх братів, сестер, вітчима, мачухи), інших законних представників дитини або, за їхньою згодою, без супроводу чи з іншими особами.

Нагадаємо

В Україні запроваджують інформаційну систему для відстеження шляху евакуйованих осіб від виїзду до розміщення. Це дозволить бачити наявні місця та уникнути перевантаження центрів, вже тестується. З червня 2025 року евакуйовано понад 160 тисяч людей.