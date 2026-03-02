Зеленский подписал законопроект, регулирующий вопросы обязательной эвакуации

$43.100.11
50.870.16
ukenru
14:18 • 1058 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 3394 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 2298 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 5614 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 11399 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 20410 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 14796 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 39195 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 72153 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66465 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.1м/с
61%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 12391 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 29226 просмотра
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИVideo2 марта, 07:29 • 8924 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 17674 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 12876 просмотра
публикации
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 5620 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 13285 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 20410 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 131823 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 137382 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Башар Асад
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 4806 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 7272 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 71826 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 69427 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 64614 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Airbus A380

Зеленский подписал законопроект, регулирующий вопросы обязательной эвакуации

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий. Решение об эвакуации принимается Кабмином и местными органами власти.

Зеленский подписал законопроект, регулирующий вопросы обязательной эвакуации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, регулирующий вопросы обязательной эвакуации населения, в частности детей, с территорий активных и возможных военных действий. Об этом передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта № 12353.

Возвращено с подписью от Президента Украины 

- говорится в карточке законопроекта. 

Отмечается, что проект закона вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в парламентской газете "Голос Украины". 

Согласно документу, по решению Кабинета министров, местных органов исполнительной власти может проводиться эвакуация населения и материальных и культурных ценностей из населенных пунктов, расположенных на территориях активных и возможных военных действий, в безопасные районы. 

Во время действия военного положения обязательная эвакуация населения проводится из населенных пунктов, расположенных на территориях активных и возможных военных боевых действий, которые включены в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных, утверждаемый в порядке, установленном Кабмином. 

Решение о проведении обязательной эвакуации населения принимается по предложению военного командования на соответствующей территории областными, Киевской городской военными администрациями. 

Обязательная эвакуация может быть общей и частичной для отдельных категорий населения, которые по возрасту или состоянию здоровья не способны самостоятельно принять меры по сохранению своей жизни или здоровья, в том числе детей, лиц с инвалидностью, лиц пожилого возраста.

Также обязательная эвакуация может проводиться для обеспечения возможности ведения силами обороны боевых действий, в том числе для обустройства фортификационных сооружений и инженерных заграждений, формирования опорных пунктов.

Местные администрации также будут принимать решения о принудительной эвакуации детей по согласованию с координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования. 

Обязательная эвакуация принудительным способом детей с территорий возможных военных действий осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением соответствующего органа или подразделения Национальной полиции Украины для обеспечения публичной безопасности и порядка. 

Отмечается, что принудительная эвакуация детей также должна осуществляться в сопровождении родителей (одного из родителей), другого члена семьи, родственника (бабушки, деда, совершеннолетних братьев, сестер, отчима, мачехи), других законных представителей ребенка или, по их согласию, без сопровождения или с другими лицами.

Напомним 

В Украине вводят информационную систему для отслеживания пути эвакуированных лиц от выезда до размещения. Это позволит видеть имеющиеся места и избежать перегрузки центров, уже тестируется. С июня 2025 года эвакуировано более 160 тысяч человек.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Владимир Зеленский
Украина