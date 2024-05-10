ISW: армія рф помітно збільшила темпи атак на сході за останній місяць
Київ • УНН
За останній місяць російські війська значно збільшили темпи наземних атак на сході України, ймовірно, з метою закріплення позицій до прибуття західної військової допомоги українським військам.
За останній місяць російські війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Як зазначають аналітики, збільшення темпів атак росіянами, ймовірно, пов'язане із наміром російського військового командування закріпити досягнуті позиції до прибуття для ЗСУ західної військової допомоги на фронт.
9 травня речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що кількість бойових дій суттєво збільшилась з 84 8 травня до 146 9 травня. За його словами, більшість бойових дій точиться в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей).
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що з березня по квітень 2024 року кількість російських атак збільшилася на 17 відсотків, а понад 75 відсотків зафіксованих наземних атак сталися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки.
МО Великої Британії зазначило, що кількість російських атак у районі Часова Яру з березня по квітень збільшилася на 200 відсотків. Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того, що ґрунт висох після весняного грязьового сезону, що сприяє швидшому механізованому маневру, і що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона чекає на прибуття західної допомоги.
За оцінками ISW, російські сили підтримуватимуть високий темп атак на сході України, щоб домогтися успіхів до прибуття західної допомоги в Україну, що, найімовірніше, підірве здатність російських сил підтримувати високий темп атак і тактичні успіхи, яких їм вдається досягти на даний момент.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив 9 травня, що українські військові зможуть зупинити російських окупантів на сході, де в них зараз ініціатива, після надходження нових партій озброєння, зокрема, з ухваленого пакета військової допомоги США.