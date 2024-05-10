ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

За последний месяц российские войска заметно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Как отмечают аналитики, увеличение темпов атак россиянами, вероятно, связано с намерением российского военного командования закрепить достигнутые позиции до прибытия для ВСУ западной военной помощи на фронт.

9 мая спикер ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что количество боевых действий существенно увеличилось с 84 8 мая до 146 9 мая. По его словам, большинство боевых действий происходит в районе ответственности Хортицкой группировки (территория от Харьковской области до пограничной зоны Донецкой и Запорожской областей).

Министерство обороны Великобритании сообщило, что с марта по апрель 2024 года количество российских атак увеличилось на 17 процентов, а более 75 процентов зафиксированных наземных атак произошли на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.

МО Великобритании отметило, что количество российских атак в районе Часова Яра с марта по апрель увеличилось на 200 процентов. Волошин предположил, что нынешняя интенсификация российских атак является результатом того, что почва высохла после весеннего грязевого сезона, что способствует более быстрому механизированному маневру, и что российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Украины, пока она ждет прибытия западной помощи.

По оценкам ISW, российские силы будут поддерживать высокий темп атак на востоке Украины, чтобы добиться успехов до прибытия западной помощи в Украину, что, скорее всего, подорвет способность российских сил поддерживать высокий темп атак и тактические успехи, которых им удается достичь на данный момент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 9 мая, что украинские военные смогут остановить российских оккупантов на востоке, где у них сейчас инициатива, после поступления новых партий вооружения, в частности, из принятого пакета военной помощи США.