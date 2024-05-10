ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  114373 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  122223 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  124660 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  146035 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128281 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131868 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121695 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167804 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150607 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149750 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 11:15  •  286471 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  324240 просмотра

ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

За последний месяц российские войска значительно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины, вероятно, с целью закрепления позиций до прибытия западной военной помощи украинским войскам.

Война •   •  1470 просмотра
ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, делает звонки, призывая доноров посетить благотворительные мероприятия Трампа в Нью-Йорке, что свидетельствует о его участии в президентской кампании Трампа в 2024 году.

Новости Мира •   •  1167 просмотра
Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Министерство энергетики обсуждает возможность повышения тарифов на электроэнергию для обеспечения средств на подготовку к следующему отопительному сезону, поскольку прогнозируется значительный дефицит из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Экономика •   •  2040 просмотра
Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Была осуществлена попытка силового захвата ключевого логистического узла зернового экспорта Украины - терминала "Олимпикс", к которой причастен гражданин россии Важа Джаши. Редакция проанализировала, что стало предпосылкой событий, которые разворачиваются в Одессе.

Экономика •   •  14675 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

Украинские пилоты находятся на завершающем этапе обучения на истребителях F-16 в двух странах, и они будут эксплуатировать эти самолеты в украинском небе, как только они будут доставлены для усиления возможностей противовоздушной обороны.

Война •   •  4001 просмотра
Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

По меньшей мере четверо оппозиционных активистов и депутатов, выступавших против закона об "иностранных агентах", подверглись нападениям в Тбилиси, но грузинское правительство предположило, что за этими нападениями стоят сами протестующие.

Новости Мира •   •  3503 просмотра
В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф

Российские войска запустили беспилотники в направлении юга Украины и атаковали Харьков зенитными ракетами, в результате чего все беспилотники были уничтожены, а гражданская инфраструктура Харькова подверглась удару.

Война •   •  5937 просмотра
В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В пятницу утром в Сумах прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  11711 просмотра
В Сумах прогремели взрывы - СМИ

Курс валют на 10 мая: доллар вырос на 17 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 17 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 39,5518 грн/долл. и 42,43 грн/евро.

Экономика •   •  10356 просмотра
Курс валют на 10 мая: доллар вырос на 17 копеек

Президент назначил нового главу управления СБУ в Хмельницкой области: кто им стал

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Прокопенко новым начальником управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

политика •   •  13341 просмотра
Президент назначил нового главу управления СБУ в Хмельницкой области: кто им стал