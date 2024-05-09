Україна зможе зупинити рф на сході при збільшенні постачання зброї – Зеленський

Українські військові зможуть зупинити російських окупантів на сході, де в них зараз ініціатива, після надходження нових партій озброєння, зокрема, з ухваленого пакета військової допомоги США. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, передає кореспондент УНН.

Ми бачимо, що відбувається на сході нашої держави. Сил нам там не вистачило, збільшення сил було на сході – Авдіївський, Покровський, ви знаєте всі ці напрямки. Там дійсно складна ситуація, не перший день… Важливо, що ми не просто живемо, ми боремося, ми укріплюємось, зміцнюємось, домовляємось, максимально тиснемо на партнерів, щоб постачання зброї збільшилося. При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході

У рф є перевага, але ми можемо змінити ситуацію - міністр оборони Нідерландів

Він зазначив, що не секрет, що на сході ініціатива зараз в росіян.

Там зараз у них ініціатива, це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу у свої руки. Це можна тільки, коли в руках є щось міцне. Ми розуміємо назви, розуміємо кількість всього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам потрібно вивезти для того, щоб люди відпочили. Є план цих ротацій, слава Богу, що все це є. Але окрім цих сильних бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади. Не просто хлопці сильні, а хлопці сильні не з голими руками