Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Украина сможет остановить рф на востоке при увеличении поставок оружия - Зеленский
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 11 августа: Зеленский подписал законы
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В Одессе прогремел взрыв - мэр
Во время пресс-конференции Зеленского и Мецолы прозвучала тревога: президент эмоционально отреагировал
Мецола с оптимизмом ожидает, что переговорная рамка будет принята в июне странами ЕС
Комитет ООН признал принудительное навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека
В Одесскую область движется скоростная цель: жителей призывают находиться в укрытиях
Президент Европарламента встретилась с баристой, которая готовила кофе в поврежденном российским обстрелом кафе
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Украина сможет остановить рф на востоке при увеличении поставок оружия - Зеленский
Украинские военные смогут остановить российских оккупантов на востоке благодаря увеличению поставок оружия из утвержденного пакета военной помощи США, что позволит им перехватить инициативу у россии, считает президент Зеленский.
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
После демобилизации многие украинские ветераны сталкиваются с проблемами в поиске работы и адаптации к гражданской жизни, и одним из решений для них является создание собственного бизнеса, который может помочь им зарабатывать на жизнь и безболезненно адаптироваться, согласно исследованию Украинской ассоциации маркетинга по интеграции ветеранов в сферу образования и рынка труда.
В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 11 августа: Зеленский подписал законы
Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней до 11 августа 2024 года.
Председатель Евросовета Мишель в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Саммите мира
Президент Европейского Совета Шарль Мишель подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в июне, во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и призвал всех мировых лидеров поддержать мирные усилия Украины.
В Одессе прогремел взрыв - мэр
В Одессе слышали взрыв, жителей призвали оставаться в укрытиях.
Во время пресс-конференции Зеленского и Мецолы прозвучала тревога: президент эмоционально отреагировал
Во время совместной пресс-конференции президента Зеленского и президента Европейского парламента Мецолы в Киеве прозвучала воздушная тревога, которая осветила истинное отношение России к миру и борьбе с нацизмом.
Мецола с оптимизмом ожидает, что переговорная рамка будет принята в июне странами ЕС
Украина близка к началу фактических переговоров о вступлении в Европейский Союз, и Президент Европейского Парламента оптимистично настроены на то, что рамки переговоров будут приняты странами-членами ЕС в июне.
Комитет ООН признал принудительное навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека
Комитет ООН признал принудительное навязывание рф гражданства жителям Крыма и перемещение украинских граждан в россию для отбывания наказания нарушением прав человека.
В Одесскую область движется скоростная цель: жителей призывают находиться в укрытиях
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях из-за скоростной цели, движущейся на Одесскую область.
Президент Европарламента встретилась с баристой, которая готовила кофе в поврежденном российским обстрелом кафе
Во время своего визита в Киев президент Европейского Парламента Роберта Мецола встретилась с баристой Марией, которая продолжала готовить кофе в поврежденном российскими обстрелами кафе, демонстрируя несокрушимость украинского духа.