Украина сможет остановить рф на востоке при увеличении поставок оружия - Зеленский

Украинские военные смогут остановить российских оккупантов на востоке, где у них сейчас инициатива, после поступления новых партий вооружения, в частности, из принятого пакета военной помощи США. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, передает корреспондент УНН.

Мы видим, что происходит на востоке нашего государства. Сил нам там не хватило, увеличение сил было на востоке - Авдеевский, Покровский, вы знаете все эти направления. Там действительно сложная ситуация, не первый день... Важно, что мы не просто живем, мы боремся, мы укрепляемся, укрепляемся, договариваемся, максимально давим на партнеров, чтобы поставки оружия увеличились. При увеличении поставок оружия мы сможем остановить их на востоке - сказал Зеленский.

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Он отметил, что не секрет, что на востоке инициатива сейчас у россиян.

Там сейчас у них инициатива, это не секрет. Нам нужно их остановить, забрать инициативу в свои руки. Это можно только, когда в руках есть что-то крепкое. Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам нужно вывезти для того, чтобы люди отдохнули. Есть план этих ротаций, слава Богу, что все это есть. Но кроме этих сильных бригад, которые выводятся, должны заходить укомплектованные бригады. Не просто ребята сильные, а ребята сильные не с голыми руками - отметил Зеленский.

Он добавил, что нужны механизированные, мощные бригады и тому подобное.

Поэтому эта помощь от момента пункта А - голосование в Конгрессе, или европейская поддержка... Но пункт Б - это Украина, и это фронт. Так вот от пункта А до пункта Б есть расстояние и оно уже не в километрах, оно на сегодня в неделях и месяцах... Есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы. Как только они дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства - сказал Зеленский.

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