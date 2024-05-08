В рф есть преимущество, но мы можем изменить ситуацию - министр обороны Нидерландов

У русских есть определенное преимущество, но страны Запада могут изменить ситуацию, если увеличат объемы производства, особенно боеприпасов, а также дронов и других новых технологий, которые широко внедряются и используются Украиной.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью LRT, передает УНН.

Сейчас мы видим, что действительно у русских есть определенное преимущество, но я убеждена, что мы можем изменить ситуацию, если увеличим объемы производства, особенно боеприпасов, а также дронов и других новых технологий, которые широко внедряются и использует Украина - сказала Оллонгрен.

По ее словам если усилить, в частности, возможности противовоздушной обороны, Оллонгрен уверена, что Украина добьется успеха.

Если мы сможем усилить, в частности, возможности противовоздушной обороны, я уверена, что Украина добьется успеха, но мы должны продолжать активно поддерживать Украину - заявила Оллонгрен.

Несколько недель назад Оллонгрен сказала, что "владимира путина можно остановить, если страны Запада помогут Киеву оружием, боеприпасами и финансовой поддержкой".

Дополнение

19 апреля Оллонгрен заявила, что Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы по быстрой доставке дополнительных боеприпасов противовоздушной обороны и артиллерии для Украины.

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