У рф є перевага, але ми можемо змінити ситуацію - міністр оборони Нідерландів
Київ • УНН
росія має перевагу, але західні країни можуть змінити ситуацію, збільшивши виробництво боєприпасів, безпілотників та інших нових технологій, широко використовуваних Україною, вважає міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
У росіян є певна перевага, але країни Заходу можуть змінити ситуацію, якщо збільшать обсяги виробництва, особливо боєприпасів, а також дронів та інших нових технологій, які широко впроваджуються і використовуються Україною.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю LRT, передає УНН.
Зараз ми бачимо, що справді в росіян є певна перевага, але я переконана, що ми можемо змінити ситуацію, якщо збільшимо обсяги виробництва, особливо боєприпасів, а також дронів та інших нових технологій, які широко впроваджуються і використовує Україна
За її словами, якщо посилити, зокрема, можливості протиповітряної оборони, Оллонгрен впевнена, що Україна доб'ється успіху.
Якщо ми зможемо посилити, зокрема, можливості протиповітряної оборони, я впевнена, що Україна доб'ється успіху, але ми повинні продовжувати активно підтримувати Україну
Кілька тижнів тому Оллонгрен сказала, що "Володимира Путіна можна зупинити, якщо країни Заходу допоможуть Києву зброєю, боєприпасами та фінансовою підтримкою".
Доповнення
19 квітня Оллонгрен заявила, що Нідерланди виділяють понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи зі швидкого доставлення додаткових боєприпасів протиповітряної оборони й артилерії для України.
В Українському центрі безпеки назвали умови за яких ЗСУ зможуть стабілізувати лінію фронту та коли07.05.2024, 16:53 • 18938 переглядiв