Іран відновлює ядерні об'єкти після бомбардування США - The Telegraph

$42.850.00
51.240.00
ukenru
06:56 • 3196 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 21516 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 40168 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 29532 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 29239 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 24787 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 15537 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13603 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7484 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11954 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
3.1м/с
75%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний станPhoto31 січня, 22:33 • 22646 перегляди
У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg1 лютого, 00:17 • 13109 перегляди
Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"1 лютого, 00:54 • 9208 перегляди
Українські Сили оборони показали розгром чотирьох взводів росіян на Покровському напрямкуVideo1 лютого, 01:31 • 5732 перегляди
У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людейPhoto05:39 • 4668 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 42191 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 71497 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 50842 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 56420 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 58419 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ілон Маск
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Німеччина
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo06:27 • 1888 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 22500 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 25845 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 29077 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 29848 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
The Hill

Іран відновлює ядерні об'єкти після бомбардування США - The Telegraph

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Іран відновлює пошкоджені бомбардуванням США ядерні об'єкти в Ісфахані та Натанзі. Аерофотознімки Planet Labs PBC свідчать про відновлення дахів будівель, що може вказувати на спроби врятувати вцілілі ядерні матеріали.

Іран відновлює ядерні об'єкти після бомбардування США - The Telegraph

Іран намагається врятувати матеріали зі своїх ядерних об'єктів, по який були завдані бомбові удари США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Аерофотознімки американської компанії Planet Labs PBC, що займається зйомкою Землі, показують, що дахи двох пошкоджених будівель на об'єктах в Ісфахані та Натанзі були відновлені. Це перша значна активність, яка спостерігається там з кінця війни, йдеться в публікації.

На думку експертів, ці будівельні роботи можуть свідчити про спроби іранських вчених відновити ключові ядерні об'єкти, які, можливо, вціліли після бомбардування, не будучи виявленими Ізраїлем або США.

За даними The Telegraph, активність на цих об'єктах спостерігалася з початку грудня, коли Іран охопили протести і він зіткнувся з подальшими погрозами військових дій з боку США.

Додатково

Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати варіанти швидких військових дій проти Ірану, які мали б рішучий характер, але не втягнули Сполучені Штати у тривалу війну на Близькому Сході.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США 30 січня запровадило новий пакет санкцій проти високопосадовців іранського режиму та фінансових мереж, залучених до кривавого придушення протестів і відмивання грошей.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Дейлі телеграф
Міністерство фінансів США
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран