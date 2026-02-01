Іран відновлює ядерні об'єкти після бомбардування США - The Telegraph
Київ • УНН
Іран відновлює пошкоджені бомбардуванням США ядерні об'єкти в Ісфахані та Натанзі. Аерофотознімки Planet Labs PBC свідчать про відновлення дахів будівель, що може вказувати на спроби врятувати вцілілі ядерні матеріали.
Іран намагається врятувати матеріали зі своїх ядерних об'єктів, по який були завдані бомбові удари США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
Аерофотознімки американської компанії Planet Labs PBC, що займається зйомкою Землі, показують, що дахи двох пошкоджених будівель на об'єктах в Ісфахані та Натанзі були відновлені. Це перша значна активність, яка спостерігається там з кінця війни, йдеться в публікації.
На думку експертів, ці будівельні роботи можуть свідчити про спроби іранських вчених відновити ключові ядерні об'єкти, які, можливо, вціліли після бомбардування, не будучи виявленими Ізраїлем або США.
За даними The Telegraph, активність на цих об'єктах спостерігалася з початку грудня, коли Іран охопили протести і він зіткнувся з подальшими погрозами військових дій з боку США.
Додатково
Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати варіанти швидких військових дій проти Ірану, які мали б рішучий характер, але не втягнули Сполучені Штати у тривалу війну на Близькому Сході.
Нагадаємо
Міністерство фінансів США 30 січня запровадило новий пакет санкцій проти високопосадовців іранського режиму та фінансових мереж, залучених до кривавого придушення протестів і відмивання грошей.