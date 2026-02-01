Иран восстанавливает ядерные объекты после бомбардировки США - The Telegraph
Иран восстанавливает поврежденные бомбардировкой США ядерные объекты в Исфахане и Натанзе. Аэрофотоснимки Planet Labs PBC свидетельствуют о восстановлении крыш зданий, что может указывать на попытки спасти уцелевшие ядерные материалы.
Иран пытается спасти материалы со своих ядерных объектов, по которым были нанесены бомбовые удары США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Аэрофотоснимки американской компании Planet Labs PBC, занимающейся съемкой Земли, показывают, что крыши двух поврежденных зданий на объектах в Исфахане и Натанзе были восстановлены. Это первая значительная активность, которая наблюдается там с конца войны, говорится в публикации.
По мнению экспертов, эти строительные работы могут свидетельствовать о попытках иранских ученых восстановить ключевые ядерные объекты, которые, возможно, уцелели после бомбардировки, не будучи обнаруженными Израилем или США.
По данным The Telegraph, активность на этих объектах наблюдалась с начала декабря, когда Иран охватили протесты и он столкнулся с дальнейшими угрозами военных действий со стороны США.
Дональд Трамп поручил своей команде проработать варианты быстрых военных действий против Ирана, которые имели бы решительный характер, но не втянули Соединенные Штаты в длительную войну на Ближнем Востоке.
Министерство финансов США 30 января ввело новый пакет санкций против высокопоставленных чиновников иранского режима и финансовых сетей, вовлеченных в кровавое подавление протестов и отмывание денег.