06:56 • 3616 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 21792 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 40410 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 29705 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 29361 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 24852 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 15587 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13624 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7510 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11971 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Иран восстанавливает ядерные объекты после бомбардировки США - The Telegraph

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Иран восстанавливает поврежденные бомбардировкой США ядерные объекты в Исфахане и Натанзе. Аэрофотоснимки Planet Labs PBC свидетельствуют о восстановлении крыш зданий, что может указывать на попытки спасти уцелевшие ядерные материалы.

Иран восстанавливает ядерные объекты после бомбардировки США - The Telegraph

Иран пытается спасти материалы со своих ядерных объектов, по которым были нанесены бомбовые удары США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Аэрофотоснимки американской компании Planet Labs PBC, занимающейся съемкой Земли, показывают, что крыши двух поврежденных зданий на объектах в Исфахане и Натанзе были восстановлены. Это первая значительная активность, которая наблюдается там с конца войны, говорится в публикации.

По мнению экспертов, эти строительные работы могут свидетельствовать о попытках иранских ученых восстановить ключевые ядерные объекты, которые, возможно, уцелели после бомбардировки, не будучи обнаруженными Израилем или США.

По данным The Telegraph, активность на этих объектах наблюдалась с начала декабря, когда Иран охватили протесты и он столкнулся с дальнейшими угрозами военных действий со стороны США.

Дополнительно

Дональд Трамп поручил своей команде проработать варианты быстрых военных действий против Ирана, которые имели бы решительный характер, но не втянули Соединенные Штаты в длительную войну на Ближнем Востоке.

Напомним

Министерство финансов США 30 января ввело новый пакет санкций против высокопоставленных чиновников иранского режима и финансовых сетей, вовлеченных в кровавое подавление протестов и отмывание денег.

Евгений Устименко

