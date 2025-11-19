Ігрова платформа Roblox запускає перевірку віку для чату

Ігровий гігант Roblox Corp. заявив, що з наступного місяця запровадить обов'язкове розпізнавання обличчя або перевірку посвідчення особи для гравців, які бажають отримати доступ до функцій чату, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Мета проекту – перешкодити дітям до дев'яти років спілкуватися в чаті без згоди батьків та обмежити спілкування між дорослими та неповнолітніми в інтернеті, розділивши користувачів на шість вікових груп: від молодше дев'яти років до старше 21 року.

Вимога для участі в чатах набуде чинності першого тижня грудня в Австралії, Новій Зеландії та Нідерландах, а на початку січня пошириться по всьому світу, йдеться в повідомленні компанії.

"Roblox - перша онлайн-платформа для ігор і спілкування, яка вимагає перевірки віку особи для доступу до чату, що, на нашу думку, стане новим галузевим стандартом", - ідеться у заяві каліфорнійської компанії, опублікованій у вівторок.

Нова система вимагатиме від користувачів фотографувати своє обличчя або використовувати посвідчення особи для підтвердження свого віку.

Roblox, компанія, яка користується величезною популярністю у молодих гравців, заявила, що тепер усі гравці можуть пройти перевірку віку на добровільній основі, перш ніж вона стане обов'язковою.

Визначення віку за обличчям проводитиметься компанією Persona, яка займається верифікацією особи, у додатку Roblox. Зображення та відео будуть видалятися "негайно" після обробки.

"Перевірка віку абсолютно необов'язкова; однак такі функції, як чат, будуть недоступні без перевірки", - заявила Roblox, платформа якої дозволяє гравцям створювати власні ігрові світи.

Доповнення

Оголошення Roblox було зроблено за кілька тижнів до набрання чинності австралійською забороною на реєстрацію осіб молодше 16 років у таких соціальних мережах, як Facebook, Instagram і TikTok, яка набуде чинності 10 грудня.

Платформи соціальних мереж, які не вживають розумних заходів щодо виявлення та деактивації акаунтів осіб молодше 16 років, можуть бути оштрафовані на суму до 49,5 млн австралійських доларів (32 млн доларів США).

Roblox входить до декількох платформ, включаючи Discord, WhatsApp і Lego Play, які були визнані звільненими від дії австралійського закону про соціальні мережі.

Проте австралійська влада залишає за собою право за необхідності примушувати виключені платформи до дотримання цього закону.

На папері ця заборона є однією з найсуворіших у світі.

Однак деякі експерти стурбовані тим, що закон матиме лише символічний характер через труднощі з впровадженням та контролем онлайн-підтвердження віку.

Технологічні компанії критикували австралійську заборону, називаючи її "розпливчастою", "проблемною" та "поспішною".

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Люксон, як очікується, представить аналогічний законопроект, що обмежує використання дітьми соціальних мереж.

А уряд Нідерландів цього року рекомендував батькам заборонити дітям молодше 15 років використовувати програми соціальних мереж, такі як TikTok і Snapchat.

Spotify видалятиме облікові записи, які не пройдуть перевірку віку