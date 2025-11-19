Ігрова платформа Roblox запускає перевірку віку для чату

$42.090.03
48.790.00
ukenru
07:17 • 880 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:59 • 8948 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
05:06 • 20870 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
03:05 • 15586 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 27915 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49176 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38566 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 44867 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 62450 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 26970 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.8м/с
75%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп здивований тривалістю війни в Україні та має "ще одну справу з путіним"Video18 листопада, 23:06 • 24449 перегляди
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику19 листопада, 00:52 • 17108 перегляди
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям01:42 • 17996 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС02:01 • 21996 перегляди
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo02:38 • 7192 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 43224 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 62449 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 105705 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 134761 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 125118 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Туреччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 19638 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 21657 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 21163 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 39737 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 41849 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ту-95
Facebook

Ігрова платформа Roblox запускає перевірку віку для чату

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Ігровий гігант Roblox Corp. з наступного місяця запровадить обов'язкове розпізнавання обличчя або перевірку посвідчення особи для гравців, які бажають отримати доступ до функцій чату. Це нововведення має на меті перешкодити дітям до дев'яти років спілкуватися в чаті без згоди батьків та обмежити спілкування між дорослими та неповнолітніми в інтернеті.

Ігрова платформа Roblox запускає перевірку віку для чату

Ігровий гігант Roblox Corp. заявив, що з наступного місяця запровадить обов'язкове розпізнавання обличчя або перевірку посвідчення особи для гравців, які бажають отримати доступ до функцій чату, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Мета проекту – перешкодити дітям до дев'яти років спілкуватися в чаті без згоди батьків та обмежити спілкування між дорослими та неповнолітніми в інтернеті, розділивши користувачів на шість вікових груп: від молодше дев'яти років до старше 21 року.

Вимога для участі в чатах набуде чинності першого тижня грудня в Австралії, Новій Зеландії та Нідерландах, а на початку січня пошириться по всьому світу, йдеться в повідомленні компанії.

"Roblox - перша онлайн-платформа для ігор і спілкування, яка вимагає перевірки віку особи для доступу до чату, що, на нашу думку, стане новим галузевим стандартом", - ідеться у заяві каліфорнійської компанії, опублікованій у вівторок.

Нова система вимагатиме від користувачів фотографувати своє обличчя або використовувати посвідчення особи для підтвердження свого віку.

Roblox, компанія, яка користується величезною популярністю у молодих гравців, заявила, що тепер усі гравці можуть пройти перевірку віку на добровільній основі, перш ніж вона стане обов'язковою.

Визначення віку за обличчям проводитиметься компанією Persona, яка займається верифікацією особи, у додатку Roblox. Зображення та відео будуть видалятися "негайно" після обробки.

"Перевірка віку абсолютно необов'язкова; однак такі функції, як чат, будуть недоступні без перевірки", - заявила Roblox, платформа якої дозволяє гравцям створювати власні ігрові світи.

Доповнення

Оголошення Roblox було зроблено за кілька тижнів до набрання чинності австралійською забороною на реєстрацію осіб молодше 16 років у таких соціальних мережах, як Facebook, Instagram і TikTok, яка набуде чинності 10 грудня.

Платформи соціальних мереж, які не вживають розумних заходів щодо виявлення та деактивації акаунтів осіб молодше 16 років, можуть бути оштрафовані на суму до 49,5 млн австралійських доларів (32 млн доларів США).

Roblox входить до декількох платформ, включаючи Discord, WhatsApp і Lego Play, які були визнані звільненими від дії австралійського закону про соціальні мережі.

Проте австралійська влада залишає за собою право за необхідності примушувати виключені платформи до дотримання цього закону.

На папері ця заборона є однією з найсуворіших у світі.

Однак деякі експерти стурбовані тим, що закон матиме лише символічний характер через труднощі з впровадженням та контролем онлайн-підтвердження віку.

Технологічні компанії критикували австралійську заборону, називаючи її "розпливчастою", "проблемною" та "поспішною".

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Люксон, як очікується, представить аналогічний законопроект, що обмежує використання дітьми соціальних мереж.

А уряд Нідерландів цього року рекомендував батькам заборонити дітям молодше 15 років використовувати програми соціальних мереж, такі як TikTok і Snapchat.

Spotify видалятиме облікові записи, які не пройдуть перевірку віку30.07.25, 23:49 • 4156 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнології
Техніка
Тренд
Бренд
Соціальна мережа
WhatsApp
TikTok
Нова Зеландія
Австралія
Нідерланди
Facebook
Instagram