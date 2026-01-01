"Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята": Зеленський відреагував на атаку рф і розраховує на домовлене з Америкою для захисту

$42.350.03
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 3692 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 4138 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 73585 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 90943 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 36817 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 36730 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 32830 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26827 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28552 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням1 січня, 02:41 • 9464 перегляди
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 11907 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 10990 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 40451 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго08:05 • 8716 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 2472 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 73585 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 45744 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 83839 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 82122 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 232 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 18017 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 19788 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 45740 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 20471 перегляди
"Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята": Зеленський відреагував на атаку рф і розраховує на домовлене з Америкою для захисту

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Президент Зеленський відреагував на масовану атаку рф дронами у новорічну ніч на щонайменше 7 областей. Він наголосив на необхідності поставок ППО партнерами без затримок.

"Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята": Зеленський відреагував на атаку рф і розраховує на домовлене з Америкою для захисту

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку рф дронами у новорічну ніч на щонайменше 7 областей, вказавши на необхідність поставок ППО партнерами без затримок, і розраховує, що домовлене наприкінці грудня з Америкою надійде вчасно, пише УНН.

У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі - наша енергетика

- написав Зеленський.

рф атакувала Україну 205 дронами у новорічну ніч: 176 знешкодили, але є влучання01.01.26, 08:43 • 2352 перегляди

Президент наголосив: всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. І подякував кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків.

Вбивства треба зупинити - пауз у захисті життя не може бути. Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно. Вдячний кожному й кожній за готовність бути з Україною і працювати заради нашої спільної безпеки

- підкреслив Зеленський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Новий рік
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна