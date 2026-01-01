"Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята": Зеленський відреагував на атаку рф і розраховує на домовлене з Америкою для захисту
Київ • УНН
Президент Зеленський відреагував на масовану атаку рф дронами у новорічну ніч на щонайменше 7 областей. Він наголосив на необхідності поставок ППО партнерами без затримок.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку рф дронами у новорічну ніч на щонайменше 7 областей, вказавши на необхідність поставок ППО партнерами без затримок, і розраховує, що домовлене наприкінці грудня з Америкою надійде вчасно, пише УНН.
У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі - наша енергетика
рф атакувала Україну 205 дронами у новорічну ніч: 176 знешкодили, але є влучання01.01.26, 08:43 • 2352 перегляди
Президент наголосив: всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. І подякував кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків.
Вбивства треба зупинити - пауз у захисті життя не може бути. Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно. Вдячний кожному й кожній за готовність бути з Україною і працювати заради нашої спільної безпеки