"Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники": Зеленский отреагировал на атаку рф и рассчитывает на договоренное с Америкой для защиты

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 64642 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 79936 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 33863 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 34115 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 30982 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 25818 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 27648 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21546 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18878 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 17033 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.8м/с
71%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию1 января, 02:41 • 5798 просмотра
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год05:48 • 10011 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 7352 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 25546 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 4408 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 64643 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 42247 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 81479 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 80012 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 73135 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Волынская область
Луцк
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 16313 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 17971 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 42253 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 19280 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 26213 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Truth Social
9К720 Искандер

"Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники": Зеленский отреагировал на атаку рф и рассчитывает на договоренное с Америкой для защиты

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ дронами в новогоднюю ночь на по меньшей мере 7 областей. Он подчеркнул необходимость поставок ПВО партнерами без задержек.

"Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники": Зеленский отреагировал на атаку рф и рассчитывает на договоренное с Америкой для защиты

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку рф дронами в новогоднюю ночь на по меньшей мере 7 областей, указав на необходимость поставок ПВО партнерами без задержек, и рассчитывает, что договоренное в конце декабря с Америкой поступит вовремя, пишет УНН.

В новый год россия целенаправленно несет войну: более 200 ударных дронов запустили против Украины этой ночью. Большинство удалось сбить, и я благодарю всех наших воинов, которые отражали эту атаку. Били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областям. Цели - наша энергетика

- написал Зеленский.

рф атаковала Украину 205 дронами в новогоднюю ночь: 176 обезвредили, но есть попадания01.01.26, 08:43 • 2164 просмотра

Президент подчеркнул: везде, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. И поблагодарил каждого и каждую, кто задействован в ликвидации последствий.

Убийства нужно остановить - пауз в защите жизни не может быть. Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя. Благодарен каждому и каждой за готовность быть с Украиной и работать ради нашей общей безопасности

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Новый год
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина