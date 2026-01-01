"Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники": Зеленский отреагировал на атаку рф и рассчитывает на договоренное с Америкой для защиты
Киев • УНН
Президент Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ дронами в новогоднюю ночь на по меньшей мере 7 областей. Он подчеркнул необходимость поставок ПВО партнерами без задержек.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку рф дронами в новогоднюю ночь на по меньшей мере 7 областей, указав на необходимость поставок ПВО партнерами без задержек, и рассчитывает, что договоренное в конце декабря с Америкой поступит вовремя, пишет УНН.
В новый год россия целенаправленно несет войну: более 200 ударных дронов запустили против Украины этой ночью. Большинство удалось сбить, и я благодарю всех наших воинов, которые отражали эту атаку. Били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областям. Цели - наша энергетика
рф атаковала Украину 205 дронами в новогоднюю ночь: 176 обезвредили, но есть попадания01.01.26, 08:43 • 2164 просмотра
Президент подчеркнул: везде, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. И поблагодарил каждого и каждую, кто задействован в ликвидации последствий.
Убийства нужно остановить - пауз в защите жизни не может быть. Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя. Благодарен каждому и каждой за готовность быть с Украиной и работать ради нашей общей безопасности