"Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники": Зеленский отреагировал на атаку рф и рассчитывает на договоренное с Америкой для защиты

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку рф дронами в новогоднюю ночь на по меньшей мере 7 областей, указав на необходимость поставок ПВО партнерами без задержек, и рассчитывает, что договоренное в конце декабря с Америкой поступит вовремя, пишет УНН.

В новый год россия целенаправленно несет войну: более 200 ударных дронов запустили против Украины этой ночью. Большинство удалось сбить, и я благодарю всех наших воинов, которые отражали эту атаку. Били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областям. Цели - наша энергетика - написал Зеленский.

рф атаковала Украину 205 дронами в новогоднюю ночь: 176 обезвредили, но есть попадания

Президент подчеркнул: везде, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. И поблагодарил каждого и каждую, кто задействован в ликвидации последствий.