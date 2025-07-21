Грози та зливи не вщухають: в низці областей України рятувальники борються з наслідками негоди

Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи

Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи

Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи

Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи 21 липня, 06:20 • 77365 перегляди