Грози та зливи не вщухають: в низці областей України рятувальники борються з наслідками негоди
Київ • УНН
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у західних, Житомирській та Вінницькій областях, де оголошено І рівень небезпеки. На Вінниччині розчищають дороги та допомагають з поваленими деревами, а на Буковині розмиті гірські дороги.
В декількох областях України рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки сильної негоди, яка не вщухає. У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій оголошено І рівень небезпеки, пише УНН з посиланням на ДСНС.
Деталі
Грози, зливи та сильний вітер не вщухають у західних областях, а також на Житомирщині та Вінничині.
На Вінниччині рятувальники третю добу поспіль ліквідовують наслідки негоди: розчищають дороги від повалених дерев та допомагають людям, на чиї оселі впало гілля. Працювали в Хмільницькому та Вінницькому районах, а також у м. Вінниця
Також повідомляється, що у Чернівецькій області бійці ДСНС відкачували воду з підтоплених підвалів і прибудинкових територій.
У Рівненській області через зливи підтопило приватні садиби в місті Костопіль. Також рятувальники прибирали повалене дерево на дорозі біля села Данчиміст.
Доповнення
У Чернівецькій області в прикордонних районах не припиняються зливи, внаслідок чого гірські дороги розмиті і пересування поза ними небезпечне. Прикордонники перебувають у проблемних районах, для їх підсилення залучено представників ДСНС.
"У прикордонних районах Чернівецької області тривають зливи. Гірські дороги розмиті, пересування поза ними – небезпечне. Прикордонники несуть службу в екстремальних умовах, для заміни нарядів навіть довелося залучили представників ДСНС", - повідомили в ДПСУ.