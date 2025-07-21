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Грозы и ливни не утихают: в ряде областей Украины спасатели борются с последствиями непогоды

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в западных, Житомирской и Винницкой областях, где объявлен I уровень опасности. В Винницкой области расчищают дороги и помогают с поваленными деревьями, а на Буковине размыты горные дороги.

Грозы и ливни не утихают: в ряде областей Украины спасатели борются с последствиями непогоды

В нескольких областях Украины спасатели продолжают ликвидировать последствия сильной непогоды, которая не утихает. В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой объявлен I уровень опасности, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Грозы, ливни и сильный ветер не утихают в западных областях, а также на Житомирщине и Винничине.

В Винницкой области спасатели третьи сутки подряд ликвидируют последствия непогоды: расчищают дороги от поваленных деревьев и помогают людям, на чьи дома упали ветви. Работали в Хмельницком и Винницком районах, а также в г. Винница

- говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что в Черновицкой области бойцы ГСЧС откачивали воду из подтопленных подвалов и придомовых территорий.

В Ровенской области из-за ливней подтопило частные усадьбы в городе Костополь. Также спасатели убирали поваленное дерево на дороге возле села Данчимост.

Дополнение

В Черновицкой области в приграничных районах не прекращаются ливни, в результате чего горные дороги размыты и передвижение вне их опасно. Пограничники находятся в проблемных районах, для их усиления привлечены представители ГСЧС.

"В приграничных районах Черновицкой области продолжаются ливни. Горные дороги размыты, передвижение вне их – опасно. Пограничники несут службу в экстремальных условиях, для замены нарядов даже пришлось привлечь представителей ГСЧС", - сообщили в ГПСУ.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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