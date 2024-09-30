Гроші сина Януковича як у "камері схову": АРМА ігнорує закон і рішення суду

Агентство з розшуку і менеджменту активів вже кілька років не виконує рішення суду щодо арештованих 110,3 мільйонів гривень сина експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександра. Очільниця АРМА Олена Дума, яка чи не щодня намагається довести свою ефективність для держави, теж не змінила ситуацію і ці кошти досі не працюють на користь економіки України, пише УНН.

Деталі

Ще у травні 2021 року Печерський районний суд міста Києва передав в управління АРМА 110,3 мільйонів гривень, які були арештовані в рамках кримінального провадження проти Олександра Януковича, якого підозрюють у фінансуванні тероризму.

За законом, АРМА зобов’язано зберігати грошові кошти шляхом їх розміщення на депозитному рахунку, відкритому у державному банку. Однак, у цій ситуації Агентство чомусь не виконує рішення суду і власний закон, залишаючи гроші сина Януковича лежати на депозитному рахунку, відкритому в Державній казначейській службі.

Аналогічну бездіяльність АРМА вчиняє і стосовно інших грошей, які проходять за цим кримінальним провадженням. Таким чином, гроші сім’ї експрезидента-втікача Януковича фактично заморожені, просто лежать на рахунку, як у камері схову, і чекають повернення власнику.

Адвокат Андрій Потьомкін у коментарі УНН зауважив, що ці кошти могли б працювати на користь України, якби очільниця АРМА Олена Дума ефективно виконувала свої обов’язки.

Якби АРМА виконувало рішення суду і власний закон, то цими грошима вже четвертий рік користувався державний банк і вони приносили користь економіці України. Олена Дума могла придбати за рахунок грошей Януковича військові облігації і в такий спосіб перетворити їх на доходи Державного бюджету України. Говорячи мовою оборонних закупівель, 110 мільйонів гривень це 870 безпілотників DJI Mavic 3E або 560 дронів DJI Mavic 3T - зазначив він.

Така бездіяльність з боку АРМА не лише порушує рішення суду та закони України, але й викликає серйозні питання щодо потенційної політичної ангажованості очільниці агентства Олени Думи. Адже, не виключено, що вона просто вчергове підіграє проросійським політикам.

Цей інцидент ставить під сумнів ефективність керівництва Олени Думи, а також її здатність належним чином управляти агентством, яке повинно було стати важливим інструментом у боротьбі з корупцією та управлінні арештованими активами.

АРМА програло Верховний Суд і знову втратило доступ до своїх рахунків - адвокат

Додамо

Вже неодноразово звучали заяви про ймовірну співпрацю голови АРМА Олени Думи з проросійськими політиками. Екснардеп Ігор Мосійчук навіть назвав Олену Думу "госДума", адже, на його думку, вона працює більше в інтересах країни-агресора, ніж на користь України. Зокрема, є підозри щодо її співпраці з екснардепом-зрадником віктором медведчуком, а також біглим міністром часів Януковича Олександром Клименком.

Дняма на сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці АРМА через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Для того, щоб петицію розглянув прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, вона за 90 днів має набрати 25 тисяч голосів.