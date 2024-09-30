Деньги сына Януковича как в "камере хранения": АРМА игнорирует закон и решение суда
Киев • УНН
АРМА не выполняет решение суда по арестованным 110,3 млн грн Александра Януковича. Средства лежат на счету Госказначейства вместо того, чтобы работать в пользу экономики Украины.
Агентство по розыску и менеджменту активов уже несколько лет не выполняет решение суда относительно арестованных 110,3 миллионов гривен сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра. Руководительница АРМА Елена Дума, которая едва ли не ежедневно пытается доказать свою эффективность для государства, тоже не изменила ситуацию и эти средства до сих пор не работают в пользу экономики Украины, пишет УНН.
Детали
Еще в мае 2021 года Печерский районный суд города Киева передал в управление АРМА 110,3 миллионов гривен, которые были арестованы в рамках уголовного производства против Александра Януковича, которого подозревают в финансировании терроризма.
По закону, АРМА обязано хранить денежные средства путем их размещения на депозитном счете, открытом в государственном банке. Однако, в этой ситуации Агентство почему-то не выполняет решение суда и собственный закон, оставляя деньги сына Януковича лежать на депозитном счете, открытом в Государственной казначейской службе.
Аналогичную бездеятельность АРМА совершает и в отношении других денег, которые проходят по этому уголовному производству. Таким образом, деньги семьи беглого экс-президента Януковича фактически заморожены, просто лежат на счету, как в камере хранения, и ждут возвращения владельцу.
Адвокат Андрей Потемкин в комментарии УНН отметил, что эти средства могли бы работать в пользу Украины, если бы руководительница АРМА Елена Дума эффективно выполняла свои обязанности.
Если бы АРМА выполняло решение суда и собственный закон, то этими деньгами уже четвертый год пользовался государственный банк и они приносили пользу экономике Украины. Елена Дума могла приобрести за счет денег Януковича военные облигации и таким образом превратить их в доходы Государственного бюджета Украины. Говоря языком оборонных закупок, 110 миллионов гривен это 870 беспилотников DJI Mavic 3E или 560 дронов DJI Mavic 3T
Такая бездеятельность со стороны АРМА не только нарушает решение суда и законы Украины, но и вызывает серьезные вопросы относительно потенциальной политической ангажированности руководительницы агентства Елены Думы. Ведь, не исключено, что она просто в очередной раз подыгрывает пророссийским политикам.
Этот инцидент ставит под сомнение эффективность руководства Елены Думы, а также ее способность должным образом управлять агентством, которое должно было стать важным инструментом в борьбе с коррупцией и управлении арестованными активами.
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Уже неоднократно звучали заявления о вероятном сотрудничестве главы АРМА Елены Думы с пророссийскими политиками. Экс-нардеп Игорь Мосийчук даже назвал Елену Думу «госДума», ведь, по его мнению, она работает больше в интересах страны-агрессора, чем в пользу Украины. В частности, есть подозрения относительно ее сотрудничества с экс-нардепом-предателем Виктором Медведчуком, а также беглым министром времен Януковича Александром Клименко.
Днем на сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы АРМА из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.
Для того, чтобы петицию рассмотрел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, она за 90 дней должна набрать 25 тысяч голосов.