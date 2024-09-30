Агентство по розыску и менеджменту активов уже несколько лет не выполняет решение суда относительно арестованных 110,3 миллионов гривен сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра. Руководительница АРМА Елена Дума, которая едва ли не ежедневно пытается доказать свою эффективность для государства, тоже не изменила ситуацию и эти средства до сих пор не работают в пользу экономики Украины, пишет УНН.

Детали

Еще в мае 2021 года Печерский районный суд города Киева передал в управление АРМА 110,3 миллионов гривен, которые были арестованы в рамках уголовного производства против Александра Януковича, которого подозревают в финансировании терроризма.

По закону, АРМА обязано хранить денежные средства путем их размещения на депозитном счете, открытом в государственном банке. Однако, в этой ситуации Агентство почему-то не выполняет решение суда и собственный закон, оставляя деньги сына Януковича лежать на депозитном счете, открытом в Государственной казначейской службе.

Аналогичную бездеятельность АРМА совершает и в отношении других денег, которые проходят по этому уголовному производству. Таким образом, деньги семьи беглого экс-президента Януковича фактически заморожены, просто лежат на счету, как в камере хранения, и ждут возвращения владельцу.

Адвокат Андрей Потемкин в комментарии УНН отметил, что эти средства могли бы работать в пользу Украины, если бы руководительница АРМА Елена Дума эффективно выполняла свои обязанности.

Если бы АРМА выполняло решение суда и собственный закон, то этими деньгами уже четвертый год пользовался государственный банк и они приносили пользу экономике Украины. Елена Дума могла приобрести за счет денег Януковича военные облигации и таким образом превратить их в доходы Государственного бюджета Украины. Говоря языком оборонных закупок, 110 миллионов гривен это 870 беспилотников DJI Mavic 3E или 560 дронов DJI Mavic 3T - отметил он.

Такая бездеятельность со стороны АРМА не только нарушает решение суда и законы Украины, но и вызывает серьезные вопросы относительно потенциальной политической ангажированности руководительницы агентства Елены Думы. Ведь, не исключено, что она просто в очередной раз подыгрывает пророссийским политикам.

Этот инцидент ставит под сомнение эффективность руководства Елены Думы, а также ее способность должным образом управлять агентством, которое должно было стать важным инструментом в борьбе с коррупцией и управлении арестованными активами.

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Уже неоднократно звучали заявления о вероятном сотрудничестве главы АРМА Елены Думы с пророссийскими политиками. Экс-нардеп Игорь Мосийчук даже назвал Елену Думу «госДума», ведь, по его мнению, она работает больше в интересах страны-агрессора, чем в пользу Украины. В частности, есть подозрения относительно ее сотрудничества с экс-нардепом-предателем Виктором Медведчуком, а также беглым министром времен Януковича Александром Клименко.

Днем на сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы АРМА из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Для того, чтобы петицию рассмотрел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, она за 90 дней должна набрать 25 тысяч голосов.