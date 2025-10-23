Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр

В Україні сьогодні, 23 жовтня, графіки відключення електроенергії вимушено ввели у 12 регіонах, повідомила у четвер в ефірі телемарафону міністр енергетики Світлана Гринчук, пише УНН.

Енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень у 12 регіонах України - повідомила міністр.

З її слів, обмеження будуть з 7-ої до 23 години.

"Дивлячись від того, наскільки швидко будуть завершуватися ремонт і відновлення, (...) ми будемо коригувати графіки і сподіваємося, що навантаження на українців буде менше", - зазначила Гринчук.

Ворожі обстріли

"Сьогодні ворог знову атакував енергооб'єкти прицільно, у першу чергу в таких регіонах, як Сумщина, Чернігівщина, також були певні пошкодження на Дніпропетровщині, Харківщині", - повідомила міністр.

Роботи вже тривають, вказала вона.

При цьому вона вказала, що енергосистема працює "стабільно", у чому заслуга передусім енергетиків.

Відключення через атаки рф

"Відключення у зв'язку з бойовими діями є на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Це невеликі обсяги, але відключення є деяких населених пунктів саме через атаки, які були сьогодні вночі", - повідомила Гринчук.

