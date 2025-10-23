Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
Київ • УНН
Міністр повідомила, що енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Це стосується 12 регіонів країни.
В Україні сьогодні, 23 жовтня, графіки відключення електроенергії вимушено ввели у 12 регіонах, повідомила у четвер в ефірі телемарафону міністр енергетики Світлана Гринчук, пише УНН.
Енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень у 12 регіонах України
З її слів, обмеження будуть з 7-ої до 23 години.
"Дивлячись від того, наскільки швидко будуть завершуватися ремонт і відновлення, (...) ми будемо коригувати графіки і сподіваємося, що навантаження на українців буде менше", - зазначила Гринчук.
Ворожі обстріли
"Сьогодні ворог знову атакував енергооб'єкти прицільно, у першу чергу в таких регіонах, як Сумщина, Чернігівщина, також були певні пошкодження на Дніпропетровщині, Харківщині", - повідомила міністр.
Роботи вже тривають, вказала вона.
При цьому вона вказала, що енергосистема працює "стабільно", у чому заслуга передусім енергетиків.
Відключення через атаки рф
"Відключення у зв'язку з бойовими діями є на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Це невеликі обсяги, але відключення є деяких населених пунктів саме через атаки, які були сьогодні вночі", - повідомила Гринчук.
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі23.10.25, 08:57 • 3666 переглядiв