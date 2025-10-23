$41.760.01
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 4354 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 3364 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 5444 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 18376 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 29184 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
22 жовтня, 21:40 • 16664 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 24409 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 27130 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 44046 перегляди
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр

Київ • УНН

 • 3302 перегляди

Міністр повідомила, що енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Це стосується 12 регіонів країни.

Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр

В Україні сьогодні, 23 жовтня, графіки відключення електроенергії вимушено ввели у 12 регіонах, повідомила у четвер в ефірі телемарафону міністр енергетики Світлана Гринчук, пише УНН.

Енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень у 12 регіонах України

- повідомила міністр.

З її слів, обмеження будуть з 7-ої до 23 години.

"Дивлячись від того, наскільки швидко будуть завершуватися ремонт і відновлення, (...) ми будемо коригувати графіки і сподіваємося, що навантаження на українців буде менше", - зазначила Гринчук.

Ворожі обстріли

"Сьогодні ворог знову атакував енергооб'єкти прицільно, у першу чергу в таких регіонах, як Сумщина, Чернігівщина, також були певні пошкодження на Дніпропетровщині, Харківщині", - повідомила міністр.

Роботи вже тривають, вказала вона.

При цьому вона вказала, що енергосистема працює "стабільно", у чому заслуга передусім енергетиків.

Відключення через атаки рф

"Відключення у зв'язку з бойовими діями є на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Це невеликі обсяги, але відключення є деяких населених пунктів саме через атаки, які були сьогодні вночі", - повідомила Гринчук.

Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі23.10.25, 08:57 • 3666 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія