Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр

В Украине сегодня, 23 октября, графики отключения электроэнергии вынужденно ввели в 12 регионах, сообщила в четверг в эфире телемарафона министр энергетики Светлана Гринчук, пишет УНН.

Энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений в 12 регионах Украины - сообщила министр.

По ее словам, ограничения будут с 7 до 23 часов.

"Смотря от того, насколько быстро будут завершаться ремонт и восстановление, (...) мы будем корректировать графики и надеемся, что нагрузка на украинцев будет меньше", - отметила Гринчук.

Вражеские обстрелы

"Сегодня враг снова атаковал энергообъекты прицельно, в первую очередь в таких регионах, как Сумщина, Черниговщина, также были определенные повреждения на Днепропетровщине, Харьковщине", - сообщила министр.

Работы уже ведутся, указала она.

При этом она указала, что энергосистема работает "стабильно", в чем заслуга прежде всего энергетиков.

Отключения из-за атак рф

"Отключения в связи с боевыми действиями есть на Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине, Донетчине, Харьковщине, Запорожье. Это небольшие объемы, но отключения есть некоторых населенных пунктов именно из-за атак, которые были сегодня ночью", - сообщила Гринчук.

