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Графіків відключень не планується, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 5 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 46667 перегляди

Міненерго повідомило про стабільну ситуацію в енергосистемі. Через обстріли та бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Графіків відключень не планується, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 5 областях - Міненерго

Cьогодні застосування графіків відключення електроенергії не планується. Через обстріли і бойові дії минулої доби були знеструмлення у 5 областях. Про це повідомили у суботу у Міністерстві енергетики, пише УНН.

Генерація і споживання

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються", - повідомили у Міненерго.

При цьому українців заклкали продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію у пікові години - з 7:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00, зменшуючи коливання споживання, які впливають на роботу енергосистеми. 

Вказано, що "ситуація в енергосистемі залишається стабільною".

Наслідки ворожих обстрілів

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

У Донецькій області внаслідок обстрілу пошкоджено повітряні лінії, при цьому знеструмлювалась підстанція. Живлення відновлено.

У Дніпропетровській області під час огляду підстанції виявлено пошкодження обладнання внаслідок атаки БПЛА.

У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція. Живлення відновлено.

Стан мереж

Західний регіон: через технологічні порушення вимикалась повітряна лінія, при цьому енергетичний об’єкт знижував напругу. Живлення відновлено. 

Центральний регіон: з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Південно-східний регіон: внаслідок технологічних порушень знеструмлювалась підстанція та залізниця (порушень руху потягів не було).

Південний регіон: через технологічні порушення вимикалось обладнання на одному з об'єктів, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Надзвичайні ситуації

Дніпропетровська область: під час огляду підстанції після обстрілу черговий електромонтер з електробезпеки отримав осколкове поранення внаслідок повторної атаки БПЛА. Його доправлено до лікарні.

Знеструмлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 14 857 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 528 населених пунктів.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,37 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт та експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1432 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Дніпропетровська область
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