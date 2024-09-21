Графиков отключений не планируется, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 5 областях - Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщило о стабильной ситуации в энергосистеме. Из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Сегодня применение графиков отключения электроэнергии не планируется. Из-за обстрелов и боевых действий за прошедшие сутки были обесточивания в 5 областях. Об этом сообщили в субботу в Министерстве энергетики, пишет УНН.
Генерация и потребление
"Сегодня отключения электроэнергии не планируются", - сообщили в Минэнерго.
При этом украинцев призвали продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы - с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00, уменьшая колебания потребления, которые влияют на работу энергосистемы.
Указано, что "ситуация в энергосистеме остается стабильной".
Последствия вражеских обстрелов
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
В Донецкой области в результате обстрела повреждены воздушные линии, при этом обесточивалась подстанция. Питание восстановлено.
В Днепропетровской области при осмотре подстанции обнаружено повреждение оборудования в результате атаки БПЛА.
В Харьковской области из-за обстрелов обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалась подстанция. Питание восстановлено.
Состояние сетей
Западный регион: из-за технологических нарушений выключалась воздушная линия, при этом энергетический объект снижал напряжение. Питание восстановлено.
Центральный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
Юго-восточный регион: в результате технологических нарушений обесточивалась подстанция и железная дорога (нарушений движения поездов не было).
Южный регион: из-за технологических нарушений отключалось оборудование на одном из объектов, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.
Чрезвычайные ситуации
Днепропетровская область: во время осмотра подстанции после обстрела дежурный электромонтер по электробезопасности получил осколочное ранение в результате повторной атаки БПЛА. Он доставлен в больницу.
Обесточивание потребителей
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 14 857 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 528 населенных пунктов.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,37 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Импорт и экспорт
Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1432 МВт.