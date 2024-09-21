Графиков отключений не планируется, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 5 областях - Минэнерго

Сегодня применение графиков отключения электроэнергии не планируется. Из-за обстрелов и боевых действий за прошедшие сутки были обесточивания в 5 областях. Об этом сообщили в субботу в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются", - сообщили в Минэнерго.

При этом украинцев призвали продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы - с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00, уменьшая колебания потребления, которые влияют на работу энергосистемы.

Указано, что "ситуация в энергосистеме остается стабильной".

Последствия вражеских обстрелов

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

В Донецкой области в результате обстрела повреждены воздушные линии, при этом обесточивалась подстанция. Питание восстановлено.

В Днепропетровской области при осмотре подстанции обнаружено повреждение оборудования в результате атаки БПЛА.

В Харьковской области из-за обстрелов обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалась подстанция. Питание восстановлено.

Состояние сетей

Западный регион: из-за технологических нарушений выключалась воздушная линия, при этом энергетический объект снижал напряжение. Питание восстановлено.

Центральный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Юго-восточный регион: в результате технологических нарушений обесточивалась подстанция и железная дорога (нарушений движения поездов не было).

Южный регион: из-за технологических нарушений отключалось оборудование на одном из объектов, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.

Чрезвычайные ситуации

Днепропетровская область: во время осмотра подстанции после обстрела дежурный электромонтер по электробезопасности получил осколочное ранение в результате повторной атаки БПЛА. Он доставлен в больницу.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 14 857 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 528 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,37 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1432 МВт.