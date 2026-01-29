Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"

Служба безпеки України затримала російського "крота", який готував атаку рф на морські дрони "Sea Baby" та "Magura", повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських Сил ЗСУ зірвала повітряний удар рф по українських підрозділах, що займаються морськими дронами. За результатами спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором - повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант, за даними СБУ, мав передати своєму "контакту":

геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами;

координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху.

"Серед головних "цілей" ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУР МО під кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura"", - вказали у СБУ.

Співробітники СБУ, як зазначається, спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки рф. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами справи, затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну із таких знайомих ворог використав як "зв’язкову" для отримання закритих відомостей про українських оборонців, зазначили у спецслужбі.

Під час обшуків у затриманого, як вказано, вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі "знайомою".

Наразі, повідомили у Службі безпеки, інформатору вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

