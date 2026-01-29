$42.770.19
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 11804 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 3288 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 7884 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 13921 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 21050 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 29020 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 28854 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 24865 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 21940 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"

Київ • УНН

 • 2404 перегляди

Служба безпеки України затримала військовослужбовця ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором. Він збирав координати для ракетного удару РФ по українських підрозділах, що займаються морськими дронами.

Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"

Служба безпеки України затримала російського "крота", який готував атаку рф на морські дрони "Sea Baby" та "Magura", повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських Сил ЗСУ зірвала повітряний удар рф по українських підрозділах, що займаються морськими дронами. За результатами спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором

- повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант, за даними СБУ, мав передати своєму "контакту":

  • геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами;
    • координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху.

      "Серед головних "цілей" ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУР МО під кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura"", - вказали у СБУ.

      Співробітники СБУ, як зазначається, спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки рф. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

      За матеріалами справи, затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну із таких знайомих ворог використав як "зв’язкову" для отримання закритих відомостей про українських оборонців, зазначили у спецслужбі.

      Під час обшуків у затриманого, як вказано, вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі "знайомою".

      Наразі, повідомили у Службі безпеки, інформатору вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

      Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

      Юлія Шрамко

      Війна в УкраїніКримінал та НП
      Обшук
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Військово-морські сили Збройних сил України
      Служба безпеки України
      Головне управління розвідки Міністерства оборони України
      Збройні сили України