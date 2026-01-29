Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала військовослужбовця ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором. Він збирав координати для ракетного удару РФ по українських підрозділах, що займаються морськими дронами.
Служба безпеки України затримала російського "крота", який готував атаку рф на морські дрони "Sea Baby" та "Magura", повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.
Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських Сил ЗСУ зірвала повітряний удар рф по українських підрозділах, що займаються морськими дронами. За результатами спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором
Як встановило розслідування, фігурант, за даними СБУ, мав передати своєму "контакту":
- геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами;
- координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху.
"Серед головних "цілей" ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУР МО під кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura"", - вказали у СБУ.
Співробітники СБУ, як зазначається, спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки рф. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.
За матеріалами справи, затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи. Одну із таких знайомих ворог використав як "зв’язкову" для отримання закритих відомостей про українських оборонців, зазначили у спецслужбі.
Під час обшуків у затриманого, як вказано, вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі "знайомою".
Наразі, повідомили у Службі безпеки, інформатору вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
