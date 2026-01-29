Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"

Служба безопасности Украины задержала российского "крота", который готовил атаку рф на морские дроны "Sea Baby" и "Magura", сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Военно-Морскими Силами ВСУ сорвала воздушный удар рф по украинским подразделениям, занимающимся морскими дронами. По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором - сообщили в СБУ.

Как установило расследование, фигурант, по данным СБУ, должен был передать своему "контакту":

геолокации пунктов базирования военных, управляющих морскими дронами;

координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения.

"Среди главных "целей" врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями "Sea Baby" и "Magura"", - указали в СБУ.

Сотрудники СБУ, как отмечается, сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки рф. Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

По материалам дела, задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужбистов через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы. Одну из таких знакомых враг использовал как "связную" для получения закрытых сведений об украинских защитниках, отметили в спецслужбе.

Во время обысков у задержанного, как указано, изъят смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со "знакомой".

Сейчас, сообщили в Службе безопасности, информатору уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Также рассматривается вопрос о возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

СБУ задержала "крота" фсб в бригаде морпехов ВСУ