Графики отключений электроэнергии
Нефть марки Brent

Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"

Киев • УНН

 • 2428 просмотра

Служба безопасности Украины задержала военнослужащего ВМС ВСУ, который оказался российским информатором. Он собирал координаты для ракетного удара РФ по украинским подразделениям, занимающимся морскими дронами.

Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"

Служба безопасности Украины задержала российского "крота", который готовил атаку рф на морские дроны "Sea Baby" и "Magura", сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Военно-Морскими Силами ВСУ сорвала воздушный удар рф по украинским подразделениям, занимающимся морскими дронами. По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором

- сообщили в СБУ.

Как установило расследование, фигурант, по данным СБУ, должен был передать своему "контакту":

  • геолокации пунктов базирования военных, управляющих морскими дронами;
    • координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения.

      "Среди главных "целей" врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями "Sea Baby" и "Magura"", - указали в СБУ.

      Сотрудники СБУ, как отмечается, сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки рф. Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

      По материалам дела, задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужбистов через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы. Одну из таких знакомых враг использовал как "связную" для получения закрытых сведений об украинских защитниках, отметили в спецслужбе.

      Во время обысков у задержанного, как указано, изъят смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со "знакомой".

      Сейчас, сообщили в Службе безопасности, информатору уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

      Также рассматривается вопрос о возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

      Юлия Шрамко

      Война в УкраинеКриминал и ЧП
      Обыск
      Военное положение
      Война в Украине
      Военно-морские силы Украины
      Служба безопасности Украины
      Главное управление разведки Украины
      Вооруженные силы Украины