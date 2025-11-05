ukenru
Ексклюзив
13:23 • 7778 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 10502 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 14257 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 18413 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
08:57 • 18737 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 19625 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 17279 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 33797 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32295 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 54146 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Теги
Автори
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Ексклюзив
13:23 • 7714 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та поради
Коли та як обрізати малину на зиму: поради
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 63966 перегляди
Honda офіційно відмовилась від механічної коробки передач у новому Prelude

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Honda офіційно підтвердила, що новий Prelude буде доступний лише з автоматичною коробкою передач. Причина – технічна несумісність механічної трансмісії з гібридною установкою моделі.

Honda офіційно відмовилась від механічної коробки передач у новому Prelude

Мрії фанатів про механічну коробку передач для нового Honda Prelude остаточно розвіялись – компанія підтвердила, що купе з’явиться лише з автоматом. Причина – технічна несумісність механіки з гібридною установкою моделі. Про це повідомляє Мotor1, пише УНН.

Деталі

На виставці Japan Mobility Show 2025 керівник департаменту великих продуктів Honda Хідетомо Хоріта заявив, що механічна коробка не може працювати з новою гібридною системою Prelude. Якщо у старих CR-Z чи Insight механіка була можлива завдяки допоміжному електродвигуну, то в Prelude двигун і електрика інтегровані значно глибше.

Honda скорочує виробництво на північноамериканських заводах через дефіцит чіпів29.10.25, 21:21 • 2726 переглядiв

Щоб компенсувати втрату "живого" керування, Honda розробила режим S+ Shift – симуляцію восьмиступеневої коробки передач. Система використовує підрульові пелюстки, штучне підвищення обертів і навіть аудіоефекти, які імітують роботу традиційної механіки. Подібну технологію компанія планує запровадити й у майбутніх гібридах.

Italdesign натякає на відродження суперкара Honda NSX20.09.25, 15:15 • 4355 переглядiв

Хоріта визнав, що рішення – не лише технічне, а й ринкове: більшість сучасних водіїв більше не прагнуть перемикати передачі вручну. Попри суперечливу реакцію ентузіастів, Prelude стартував успішно: у Японії кількість замовлень уже у вісім разів перевищила початковий місячний план продажів, і Honda готується розширити виробництво.

Honda повертає легендарну модель Prelude у гонках Super GT02.10.25, 10:46 • 4699 переглядiв

Степан Гафтко

Авто
Техніка
Тренд
Бренд
Електроенергія
Японія