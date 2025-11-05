Honda офіційно відмовилась від механічної коробки передач у новому Prelude
Київ • УНН
Honda офіційно підтвердила, що новий Prelude буде доступний лише з автоматичною коробкою передач. Причина – технічна несумісність механічної трансмісії з гібридною установкою моделі.
Мрії фанатів про механічну коробку передач для нового Honda Prelude остаточно розвіялись – компанія підтвердила, що купе з’явиться лише з автоматом. Причина – технічна несумісність механіки з гібридною установкою моделі. Про це повідомляє Мotor1, пише УНН.
Деталі
На виставці Japan Mobility Show 2025 керівник департаменту великих продуктів Honda Хідетомо Хоріта заявив, що механічна коробка не може працювати з новою гібридною системою Prelude. Якщо у старих CR-Z чи Insight механіка була можлива завдяки допоміжному електродвигуну, то в Prelude двигун і електрика інтегровані значно глибше.
Honda скорочує виробництво на північноамериканських заводах через дефіцит чіпів29.10.25, 21:21 • 2726 переглядiв
Щоб компенсувати втрату "живого" керування, Honda розробила режим S+ Shift – симуляцію восьмиступеневої коробки передач. Система використовує підрульові пелюстки, штучне підвищення обертів і навіть аудіоефекти, які імітують роботу традиційної механіки. Подібну технологію компанія планує запровадити й у майбутніх гібридах.
Italdesign натякає на відродження суперкара Honda NSX20.09.25, 15:15 • 4355 переглядiв
Хоріта визнав, що рішення – не лише технічне, а й ринкове: більшість сучасних водіїв більше не прагнуть перемикати передачі вручну. Попри суперечливу реакцію ентузіастів, Prelude стартував успішно: у Японії кількість замовлень уже у вісім разів перевищила початковий місячний план продажів, і Honda готується розширити виробництво.
Honda повертає легендарну модель Prelude у гонках Super GT02.10.25, 10:46 • 4699 переглядiв