Honda повертає легендарну модель Prelude у гонках Super GT

Японський автовиробник Honda офіційно представив нову гоночну версію Honda Prelude GT500, яка дебютує у сезоні Super GT 2026 року. Модель замінить Civic Type R-GT і символізує повернення легендарного імені Prelude не лише у серійній, а й у змагальній версії. Про це повідомляє АutoВlog, пише УНН.

Серійний Prelude, що використовує 200-сильний гібридний силовий агрегат, позиціонується як спортивне купе для широкого ринку. Однак Honda Racing Corporation (HRC) показала радикально перероблену гоночну версію – Prelude GT500.

Карбоновий монокок, панелі з композитних матеріалів та значні аеродинамічні доопрацювання перетворили витончений силует на агресивний трековий болід. Занижене шасі майже торкається землі, крила суттєво розширені, вихлоп виведений через праві двері, а ззаду красується величезне антикрило у формі "лебединої шиї".

Під капотом – 2,0-літровий турбований чотирициліндровий двигун, який розвиває 650 к.с. Це дозволяє Prelude GT500 кинути виклик конкурентам: Nissan Z Nismo GT500 та Toyota GR Supra GT500.

Tesla випустила оновлену Model Y Performance у США: що всередині

Цього сезону Honda ще не здобула перемог у Super GT, поступаючись Toyota, яка домінує на трасах. Водночас у компанії сподіваються, що новий Prelude стане проривом.

Ми вважаємо, що нинішній Civic Type R-GT можна ще більше вдосконалити до наступного року. Однак, в рамках чинних правил, де всі команди змагаються на надзвичайно високому рівні, ми бачимо потенціал для досягнення вищого рівня, ніж Civic Type R-GT, застосувавши знання, отримані за останні два роки, до розробки машини Super GT на базі Prelude

За його словами, автоспортивні досягнення безпосередньо впливають на майбутнє серійних спортивних моделей Honda.

Ми також прагнемо досягти результатів у Super GT, щоб Honda могла продовжувати випускати такі серійні автомобілі в майбутньому