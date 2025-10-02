Honda возвращает легендарную модель Prelude в гонках Super GT
Японский автопроизводитель Honda представил новую гоночную версию Honda Prelude GT500, которая дебютирует в сезоне Super GT 2026 года. Эта модель заменит Civic Type R-GT и символизирует возвращение легендарного имени Prelude как в серийной, так и в соревновательной версии.
Детали
Серийный Prelude, использующий 200-сильный гибридный силовой агрегат, позиционируется как спортивное купе для широкого рынка. Однако Honda Racing Corporation (HRC) показала радикально переработанную гоночную версию – Prelude GT500.
Карбоновый монокок, панели из композитных материалов и значительные аэродинамические доработки превратили изящный силуэт в агрессивный трековый болид. Заниженное шасси почти касается земли, крылья существенно расширены, выхлоп выведен через правую дверь, а сзади красуется огромное антикрыло в форме "лебединой шеи".
Под капотом – 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, развивающий 650 л.с. Это позволяет Prelude GT500 бросить вызов конкурентам: Nissan Z Nismo GT500 и Toyota GR Supra GT500.
В этом сезоне Honda еще не одержала побед в Super GT, уступая Toyota, которая доминирует на трассах. В то же время в компании надеются, что новый Prelude станет прорывом.
Мы считаем, что нынешний Civic Type R-GT можно еще больше усовершенствовать к следующему году. Однако, в рамках действующих правил, где все команды соревнуются на чрезвычайно высоком уровне, мы видим потенциал для достижения более высокого уровня, чем Civic Type R-GT, применив знания, полученные за последние два года, к разработке машины Super GT на базе Prelude
По его словам, автоспортивные достижения непосредственно влияют на будущее серийных спортивных моделей Honda.
Мы также стремимся достичь результатов в Super GT, чтобы Honda могла продолжать выпускать такие серийные автомобили в будущем
