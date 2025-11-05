ukenru
Honda официально отказалась от механической коробки передач в новом Prelude

Honda официально подтвердила, что новый Prelude будет доступен только с автоматической коробкой передач. Причина – техническая несовместимость механической трансмиссии с гибридной установкой модели.

Honda официально отказалась от механической коробки передач в новом Prelude

Мечты фанатов о механической коробке передач для нового Honda Prelude окончательно развеялись – компания подтвердила, что купе появится только с автоматом. Причина – техническая несовместимость механики с гибридной установкой модели. Об этом сообщает Мotor1, пишет УНН.

Подробности

На выставке Japan Mobility Show 2025 руководитель департамента крупных продуктов Honda Хидетомо Хорита заявил, что механическая коробка не может работать с новой гибридной системой Prelude. Если в старых CR-Z или Insight механика была возможна благодаря вспомогательному электродвигателю, то в Prelude двигатель и электрика интегрированы значительно глубже.

Чтобы компенсировать потерю "живого" управления, Honda разработала режим S+ Shift – симуляцию восьмиступенчатой коробки передач. Система использует подрулевые лепестки, искусственное повышение оборотов и даже аудиоэффекты, имитирующие работу традиционной механики. Подобную технологию компания планирует внедрить и в будущих гибридах.

Хорита признал, что решение – не только техническое, но и рыночное: большинство современных водителей больше не стремятся переключать передачи вручную. Несмотря на противоречивую реакцию энтузиастов, Prelude стартовал успешно: в Японии количество заказов уже в восемь раз превысило первоначальный месячный план продаж, и Honda готовится расширить производство.

