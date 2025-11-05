Honda официально отказалась от механической коробки передач в новом Prelude
Киев • УНН
Honda официально подтвердила, что новый Prelude будет доступен только с автоматической коробкой передач. Причина – техническая несовместимость механической трансмиссии с гибридной установкой модели.
Мечты фанатов о механической коробке передач для нового Honda Prelude окончательно развеялись – компания подтвердила, что купе появится только с автоматом. Причина – техническая несовместимость механики с гибридной установкой модели. Об этом сообщает Мotor1, пишет УНН.
Подробности
На выставке Japan Mobility Show 2025 руководитель департамента крупных продуктов Honda Хидетомо Хорита заявил, что механическая коробка не может работать с новой гибридной системой Prelude. Если в старых CR-Z или Insight механика была возможна благодаря вспомогательному электродвигателю, то в Prelude двигатель и электрика интегрированы значительно глубже.
Honda сокращает производство на североамериканских заводах из-за дефицита чипов29.10.25, 21:21 • 2714 просмотров
Чтобы компенсировать потерю "живого" управления, Honda разработала режим S+ Shift – симуляцию восьмиступенчатой коробки передач. Система использует подрулевые лепестки, искусственное повышение оборотов и даже аудиоэффекты, имитирующие работу традиционной механики. Подобную технологию компания планирует внедрить и в будущих гибридах.
Italdesign намекает на возрождение суперкара Honda NSX20.09.25, 15:15 • 4355 просмотров
Хорита признал, что решение – не только техническое, но и рыночное: большинство современных водителей больше не стремятся переключать передачи вручную. Несмотря на противоречивую реакцию энтузиастов, Prelude стартовал успешно: в Японии количество заказов уже в восемь раз превысило первоначальный месячный план продаж, и Honda готовится расширить производство.
Honda возвращает легендарную модель Prelude в гонках Super GT02.10.25, 10:46 • 4699 просмотров