Глави МЗС країн Європи закликають до "трансатлантичної єдності" для припинення війни в Україні
Київ • УНН
Міністри закордонних справ ЄС провели віртуальну зустріч, закликаючи до трансатлантичної єдності для припинення війни в Україні. Вони підтримали кроки США, пообіцяли посилити санкції проти Росії та збільшити військову підтримку України.
Міністри закордонних справ країн Європи закликали до "трансатлантичної єдності", щоб допомогти припинити війну в Україні, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас сьогодні провела віртуальну зустріч з міністрами закордонних справ.
Міністри закордонних справ ЄС сьогодні висловили підтримку крокам США, які призведуть до справедливого миру
Вона сказала, що ЄС працюватиме над посиленням санкцій проти росії, більшою військовою підтримкою України та процесом вступу України до блоку.
Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на росію – ось як ми завершимо цю війну та запобіжимо майбутній російській агресії в Європі
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.