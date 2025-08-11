$41.390.07
Ексклюзив
16:37 • 31900 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 67120 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 121190 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 107011 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 76430 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 125616 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 126476 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 105815 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73313 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 125675 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Глави МЗС країн Європи закликають до "трансатлантичної єдності" для припинення війни в Україні

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС провели віртуальну зустріч, закликаючи до трансатлантичної єдності для припинення війни в Україні. Вони підтримали кроки США, пообіцяли посилити санкції проти Росії та збільшити військову підтримку України.

Глави МЗС країн Європи закликають до "трансатлантичної єдності" для припинення війни в Україні

Міністри закордонних справ країн Європи закликали до "трансатлантичної єдності", щоб допомогти припинити війну в Україні, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас сьогодні провела віртуальну зустріч з міністрами закордонних справ.

Міністри закордонних справ ЄС сьогодні висловили підтримку крокам США, які призведуть до справедливого миру 

- повідомила Каллас.

Вона сказала, що ЄС працюватиме над посиленням санкцій проти росії, більшою військовою підтримкою України та процесом вступу України до блоку.

Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на росію – ось як ми завершимо цю війну та запобіжимо майбутній російській агресії в Європі 

– сказала вона у своєму дописі на X.

Президент США очікує різних сценаріїв на зустрічі з путіним: деталі11.08.25, 20:08 • 1270 переглядiв

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Антоніна Туманова

ВійнаПолітикаНовини Світу
Аляска
Кая Каллас
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна