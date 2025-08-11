Президент США очікує різних сценаріїв на зустрічі з путіним: деталі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з російським диктатором володимиром путіним, зазначивши, що вони можуть завершитися як успіхом, так і поразкою. Головною метою американський лідер називає - припинення війни та об’єднання лідерів росії й України за одним столом переговорів, пише УНН із посиланням на News Sky.
Трамп заявив, що, на його думку, зустріч із путіним "буде хорошою, але може бути й поганою".
"Я тут з однієї причини - позбутися війни, яку хтось інший розпочав", - сказав він журналістам.
Він додав: "Зрештою, я збираюся посадити їх двох (путіна та Зеленського – ред.) в одну кімнату, я буду там або мене не буде, і я думаю, що це питання буде вирішено".
Трамп також підтверджує, що він поговорить з європейськими лідерами перед зустріччю з путіним.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з володимиром путіним у Росії цієї п'ятниці. Раніше повідомлялося про зустріч 15 серпня на Алясці для обговорення врегулювання війни рф проти України.
Водночас Трамп назвав майбутні переговори з російським диктатором "пробною зустріччю", зазначивши, що путін "хоче втрутитися" і покінчити з війною.
Дональд Трамп також заявив, що не укладатиме угоду між росією та Україною, оскільки це не його рішення. Він прагне припинення вогню та найкращої угоди для обох сторін.