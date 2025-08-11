$41.390.07
Ексклюзив
16:37 • 12172 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 35776 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 87031 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 93148 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 64094 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 119863 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 123043 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 104577 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 72464 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 123007 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Президент США очікує різних сценаріїв на зустрічі з путіним: деталі

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент США Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з путіним, зазначивши, що вони можуть завершитися як успіхом, так і поразкою. Головна мета – припинення війни та об'єднання лідерів росії й України за одним столом переговорів.

Президент США очікує різних сценаріїв на зустрічі з путіним: деталі

Президент США Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з російським диктатором володимиром путіним, зазначивши, що вони можуть завершитися як успіхом, так і поразкою. Головною метою американський лідер називає - припинення війни та об’єднання лідерів росії й України за одним столом переговорів, пише УНН із посиланням на News Sky.

Трамп заявив, що, на його думку, зустріч із путіним "буде хорошою, але може бути й поганою".

"Я тут з однієї причини - позбутися війни, яку хтось інший розпочав", - сказав він журналістам.

Він додав: "Зрештою, я збираюся посадити їх двох (путіна та Зеленського – ред.) в одну кімнату, я буду там або мене не буде, і я думаю, що це питання буде вирішено".

Трамп також підтверджує, що він поговорить з європейськими лідерами перед зустріччю з путіним.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з володимиром путіним у Росії цієї п'ятниці. Раніше повідомлялося про зустріч 15 серпня на Алясці для обговорення врегулювання війни рф проти України.

Водночас Трамп назвав майбутні переговори з російським диктатором "пробною зустріччю", зазначивши, що путін "хоче втрутитися" і покінчити з війною.

Дональд Трамп також заявив, що не укладатиме угоду між росією та Україною, оскільки це не його рішення. Він прагне припинення вогню та найкращої угоди для обох сторін.

Альона Уткіна

Політика
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна