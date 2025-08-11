Президент США ожидает разных сценариев на встрече с путиным: детали
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящие переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что они могут завершиться как успехом, так и поражением. Главной целью американский лидер называет прекращение войны и объединение лидеров России и Украины за одним столом переговоров, пишет УНН со ссылкой на News Sky.
Трамп заявил, что, по его мнению, встреча с Путиным "будет хорошей, но может быть и плохой".
"Я здесь по одной причине - избавиться от войны, которую кто-то другой начал", - сказал он журналистам.
Он добавил: "В конце концов, я собираюсь посадить их двоих (Путина и Зеленского – ред.) в одну комнату, я буду там или меня не будет, и я думаю, что этот вопрос будет решен".
Трамп также подтверждает, что он поговорит с европейскими лидерами перед встречей с Путиным.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в России в эту пятницу. Ранее сообщалось о встрече 15 августа на Аляске для обсуждения урегулирования войны РФ против Украины.
В то же время Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором "пробной встречей", отметив, что Путин "хочет вмешаться" и покончить с войной.
Дональд Трамп также заявил, что не будет заключать соглашение между Россией и Украиной, поскольку это не его решение. Он стремится к прекращению огня и лучшей сделке для обеих сторон.