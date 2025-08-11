"Це не моя справа": Трамп заявив, що не буде укладати угоду між Україною та росією
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не укладатиме угоду між росією та Україною, оскільки це не його рішення. Він прагне припинення вогню та найкращої угоди для обох сторін.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде укладати угоду між Україною та рф. Він наголосив, що хотів би бачити припинення вогню та найкращу угоду, яку можна укласти для обох сторін. Про це Трамп заявив під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Як заявив Трамп, під час зустрічі із путіним він йому скаже: "Ви повинні закінчити цю війну". За його словами, після завершення переговорів він зателефонує європейським лідерам, "з якими дуже добре ладнає".
Окрім того, він наголосив, що не буде укладати угоду між росією та Україною, додавши, що "це не його рішення".
"Мені зателефонували і сказали, що вони хотіли б зустрітися, і я збираюся дізнатися, про що вони хочуть поговорити. Я хотів би бачити припинення вогню, я хотів би бачити найкращу угоду, яку можна укласти для обох сторін, адже для танго потрібні двоє", - додав Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп назвав майбутні переговори з російським диктатором як "пробну зустріч".