"Это не мое дело": Трамп заявил, что не будет заключать соглашение между Украиной и Россией
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не будет заключать соглашение между россией и Украиной, поскольку это не его решение. Он стремится к прекращению огня и лучшей сделке для обеих сторон.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заключать соглашение между Украиной и РФ. Он подчеркнул, что хотел бы видеть прекращение огня и наилучшее соглашение, которое можно заключить для обеих сторон. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Как заявил Трамп, во время встречи с Путиным он ему скажет: "Вы должны закончить эту войну". По его словам, после завершения переговоров он позвонит европейским лидерам, "с которыми очень хорошо ладит".
Кроме того, он подчеркнул, что не будет заключать соглашение между Россией и Украиной, добавив, что "это не его решение".
"Мне позвонили и сказали, что они хотели бы встретиться, и я собираюсь узнать, о чем они хотят поговорить. Я хотел бы видеть прекращение огня, я хотел бы видеть наилучшее соглашение, которое можно заключить для обеих сторон, ведь для танго нужны двое", - добавил Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором как "пробную встречу".