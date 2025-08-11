Главы МИД стран Европы призывают к "трансатлантическому единству" для прекращения войны в Украине

Министры иностранных дел европейских стран призвали к "трансатлантическому единству", чтобы помочь прекратить войну в Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас сегодня провела виртуальную встречу с министрами иностранных дел.

Министры иностранных дел ЕС сегодня выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру - сообщила Каллас.

Она сказала, что ЕС будет работать над усилением санкций против россии, большей военной поддержкой Украины и процессом вступления Украины в блок.

Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на россию – вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе – сказала она в своем сообщении на X.

Президент США ожидает разных сценариев на встрече с путиным: детали

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.