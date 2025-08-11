$41.390.07
Эксклюзив
16:37 • 27347 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 59673 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 113457 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 103788 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 73518 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 124310 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 125678 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 105528 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73114 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 124814 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico11 августа, 10:03 • 9346 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 105412 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 65533 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 95788 просмотра
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"Video11 августа, 11:33 • 67888 просмотра
Главы МИД стран Европы призывают к "трансатлантическому единству" для прекращения войны в Украине

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Министры иностранных дел ЕС провели виртуальную встречу, призывая к трансатлантическому единству для прекращения войны в Украине. Они поддержали шаги США, пообещали усилить санкции против россии и увеличить военную поддержку Украины.

Главы МИД стран Европы призывают к "трансатлантическому единству" для прекращения войны в Украине

Министры иностранных дел европейских стран призвали к "трансатлантическому единству", чтобы помочь прекратить войну в Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас сегодня провела виртуальную встречу с министрами иностранных дел.

Министры иностранных дел ЕС сегодня выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру

- сообщила Каллас.

Она сказала, что ЕС будет работать над усилением санкций против россии, большей военной поддержкой Украины и процессом вступления Украины в блок.

Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на россию – вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе

– сказала она в своем сообщении на X.

Президент США ожидает разных сценариев на встрече с путиным: детали11.08.25, 20:08 • 1016 просмотров

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Антонина Туманова

