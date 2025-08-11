Главы МИД стран Европы призывают к "трансатлантическому единству" для прекращения войны в Украине
Киев • УНН
Министры иностранных дел ЕС провели виртуальную встречу, призывая к трансатлантическому единству для прекращения войны в Украине. Они поддержали шаги США, пообещали усилить санкции против россии и увеличить военную поддержку Украины.
Министры иностранных дел европейских стран призвали к "трансатлантическому единству", чтобы помочь прекратить войну в Украине, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас сегодня провела виртуальную встречу с министрами иностранных дел.
Министры иностранных дел ЕС сегодня выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру
Она сказала, что ЕС будет работать над усилением санкций против россии, большей военной поддержкой Украины и процессом вступления Украины в блок.
Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на россию – вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе
Президент США ожидает разных сценариев на встрече с путиным: детали11.08.25, 20:08 • 1016 просмотров
Напомним
Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.