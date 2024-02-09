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Глава Пентагону Ллойд Остін очолить зустріч у форматі Рамштайн 14 лютого

Глава Пентагону Ллойд Остін очолить зустріч у форматі Рамштайн 14 лютого

Київ • УНН

 • 28356 перегляди

Міністр Пентагону Ллойд Остін очолить засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити війну в Україні та міжнародну підтримку, необхідну для захисту її території.

Міністр оборони США Ллойд Остін очолить засідання контактної групи у форматі Рамштайн, яке відбудеться 14 лютого у Брюсселі. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає УНН.

Деталі

Глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, щоб 14 лютого особисто провести засідання Контактної групи з оборони України. Це буде 19-те засідання з того часу, як Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року

заявив Райдер.

За його словами, представники Міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн, щоб обговорити війну в Україні та підтримку з боку міжнародного співтовариства, необхідну для захисту території країни.

Остін також візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі НАТО.

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 14 лютого07.02.24, 19:37 • 54926 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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