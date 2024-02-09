Глава Пентагону Ллойд Остін очолить зустріч у форматі Рамштайн 14 лютого
Київ • УНН
Міністр Пентагону Ллойд Остін очолить засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити війну в Україні та міжнародну підтримку, необхідну для захисту її території.
Міністр оборони США Ллойд Остін очолить засідання контактної групи у форматі Рамштайн, яке відбудеться 14 лютого у Брюсселі. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає УНН.
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Глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, щоб 14 лютого особисто провести засідання Контактної групи з оборони України. Це буде 19-те засідання з того часу, як Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року
За його словами, представники Міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн, щоб обговорити війну в Україні та підтримку з боку міжнародного співтовариства, необхідну для захисту території країни.
Остін також візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі НАТО.
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 14 лютого07.02.24, 19:37 • 54926 переглядiв