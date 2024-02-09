Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля

Министр обороны США Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы в формате Рамштайн, которое состоится 14 февраля в Брюсселе. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает УНН.

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Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун на следующей неделе отправятся в Брюссель, чтобы 14 февраля лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины. Это будет 19-е заседание с тех пор, как Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года заявил Райдер.

По его словам, представители Министерства обороны США присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным чиновникам почти 50 стран, чтобы обсудить войну в Украине и поддержку со стороны международного сообщества, необходимую для защиты территории страны.

Остин также примет участие в совещании министров обороны НАТО 15 февраля в штаб-квартире НАТО.

Следующее заседание "Рамштайн" состоится 14 февраля