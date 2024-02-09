Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  119506 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  142742 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  142766 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  141522 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  168706 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  175520 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  193851 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  239905 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  256500 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234823 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
aviabaza-ramshtainАвиабаза Рамштайн
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
pentagonПентагон
natoNATO
lloid-ostinЛлойд Остин
bryusselБрюссель
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Loading...
Новости по теме

Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля

Министр Пентагона Ллойд Остин возглавит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 14 февраля, чтобы обсудить войну в Украине и международную поддержку, необходимую для защиты ее территории.

Война •   •  15338 просмотра
Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля

Байден: ответ Израиля в Газе на резню ХАМАС 7 октября был чрезмерным

Байден раскритиковал боевые действия Израиля в ответ на атаку ХАМАСа 7 октября и назвал ее "чрезмерной".

Новости Мира •   •  18046 просмотра
Байден: ответ Израиля в Газе на резню ХАМАС 7 октября был чрезмерным

Извержение вулкана в Исландии: лава разорвала трубопровод для отопления и горячей воды

Извержение вулкана в Исландии привело к тому, что лава разорвала трубопровод, который обеспечивает отоплением и горячей водой более 20 000 домов.

Новости Мира •   •  18375 просмотра
Извержение вулкана в Исландии: лава разорвала трубопровод для отопления и горячей воды

WP: интервью Путина может убедить республиканцев блокировать военную помощь Украине

Интервью Путина Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Трампа и может повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание, убедив республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине.

Война •   •  28069 просмотра
WP: интервью Путина может убедить республиканцев блокировать военную помощь Украине

The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне

Увольнение Зеленским генерала Залужного и назначение генерала Сырского означает новый решающий этап в войне и риски допустить ошибки.

Война •   •  26271 просмотра
The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне

В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов

Очевидцы сообщают, что во время пожара на Ильичевском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России 9 февраля они слышали беспилотники и взрывы.

Война •   •  102183 просмотра
В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов

Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать

Украина получила контроль над Черным морем, уничтожив 9 крупных российских кораблей, обезопасив пути экспорта зерна и усложнив российские поставки в Крым.

Война •   •  100489 просмотра
Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать

Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах

Министерство юстиции заявило, что хотя Байден непреднамеренно хранил секретные документы у себя дома, ему не будет предъявлено уголовных обвинений.

Новости Мира •   •  92195 просмотра
Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах

Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

Такер Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид во время поездки в Москву, где он также взял интервью у Владимира Путина.

Политика •   •  61301 просмотра
Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила уладить разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генштаба ВСУ Залужным из-за намерения Зеленского уволить генерала.

Война •   •  60888 просмотра
Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного