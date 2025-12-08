$42.060.13
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 7420 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 10241 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 10303 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 16223 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 10716 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 11550 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 11873 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10107 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 24890 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Глава МЗС Німеччини закликав Китай використати свій "сильний вплив" на москву для завершення війни

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль у Пекіні закликав Китай використати вплив на росію для припинення війни в Україні. Він наголосив на ключовій ролі Китаю у врегулюванні конфлікту.

Глава МЗС Німеччини закликав Китай використати свій "сильний вплив" на москву для завершення війни

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час пресконференції у Пекіні в понеділок закликав Китай використати свій значний вплив на росію, щоб сприяти припиненню повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

Німецький міністр наголосив на ключовій ролі Китаю у врегулюванні конфлікту.

Якщо у світі є одна країна, яка має сильний вплив на росію, то це Китай. І ці очікування, які я висловив не лише Німеччині, а й усім європейським партнерам, я вважаю, що сьогодні тут, у Пекіні, були почуті 

– наголосив Вадефуль.

Макрон зустрівся з Сі у Пекіні, закликаючи Китай до поштовху щодо припинення вогню в Україні04.12.25, 08:30 • 5603 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Пекін
Емманюель Макрон
Німеччина
Сі Цзіньпін
Україна