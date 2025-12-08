Глава МЗС Німеччини закликав Китай використати свій "сильний вплив" на москву для завершення війни
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль у Пекіні закликав Китай використати вплив на росію для припинення війни в Україні. Він наголосив на ключовій ролі Китаю у врегулюванні конфлікту.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час пресконференції у Пекіні в понеділок закликав Китай використати свій значний вплив на росію, щоб сприяти припиненню повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.
Деталі
Німецький міністр наголосив на ключовій ролі Китаю у врегулюванні конфлікту.
Якщо у світі є одна країна, яка має сильний вплив на росію, то це Китай. І ці очікування, які я висловив не лише Німеччині, а й усім європейським партнерам, я вважаю, що сьогодні тут, у Пекіні, були почуті
