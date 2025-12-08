$42.060.13
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране

13:00 • 8480 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир

12:25 • 10729 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 10583 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах

10:53 • 16658 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 10821 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали

10:00 • 11623 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11902 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10119 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки

08:10 • 25205 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Глава МИД Германии призвал Китай использовать свое "сильное влияние" на Москву для завершения войны

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Министр иностранных дел Германии Вадефуль в Пекине призвал Китай использовать влияние на Россию для прекращения войны в Украине. Он подчеркнул ключевую роль Китая в урегулировании конфликта.

Глава МИД Германии призвал Китай использовать свое "сильное влияние" на Москву для завершения войны

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время пресс-конференции в Пекине в понедельник призвал Китай использовать свое значительное влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Подробности

Немецкий министр подчеркнул ключевую роль Китая в урегулировании конфликта.

Если в мире есть одна страна, которая имеет сильное влияние на Россию, то это Китай. И эти ожидания, которые я выразил не только Германии, но и всем европейским партнерам, я считаю, что сегодня здесь, в Пекине, были услышаны 

– подчеркнул Вадефуль.

Макрон встретился с Си в Пекине, призывая Китай к толчку по прекращению огня в Украине04.12.25, 08:30 • 5604 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Пекин
Эмманюэль Макрон
Германия
Си Цзиньпин
Украина