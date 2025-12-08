Глава МИД Германии призвал Китай использовать свое "сильное влияние" на Москву для завершения войны
Киев • УНН
Министр иностранных дел Германии Вадефуль в Пекине призвал Китай использовать влияние на Россию для прекращения войны в Украине. Он подчеркнул ключевую роль Китая в урегулировании конфликта.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время пресс-конференции в Пекине в понедельник призвал Китай использовать свое значительное влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.
Подробности
Немецкий министр подчеркнул ключевую роль Китая в урегулировании конфликта.
Если в мире есть одна страна, которая имеет сильное влияние на Россию, то это Китай. И эти ожидания, которые я выразил не только Германии, но и всем европейским партнерам, я считаю, что сегодня здесь, в Пекине, были услышаны
