Глава МЗС Британії зізнався, що почувався винним через сварку Зеленського і Трампа
Київ • УНН
Глава МЗС Британії Девід Леммі зізнався, що відчував провину під час конфлікту Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті. Він вважає, що недостатньо підтримав українську делегацію перед зустріччю.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зізнався, що почувався винним через недостатню підтримку української делегації перед зустріччю Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Про це Леммі сказав в інтерв’ю виданню The Guardian, пише УНН.
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"Якщо бути чесним, я подумав: ахххх! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі?", - сказав Леммі.
Леммі зізнався, що візит Зеленського до Овального кабінеті, під час якого Трамп разом із віце-президентом Джей Ді Вансом відкрито глузували з українського президента, залишив у нього гірке враження.
Девід Леммі також пояснив, що українську делегацію запросили до Білого дому в останній момент. Британська сторона тоді була зосереджена на власній зустрічі з Дональдом Трампом і не встигла надати необхідні консультації українським колегам.
"Я був занадто суворий до себе. Але все одно почувався винним", – додав глава МЗС Великої Британії.
Доповнення
Девід Леммі засудив нічну атаку росії на Україну, наголосивши на численних жертвах і руйнуваннях. Зеленський заявив, що атака показує потребу посилення санкцій.
Велика Британія призупиняє торгові переговори з Ізраїлем та запроваджує санкції. Це реакція на дії Ізраїлю в секторі Гази, які поглиблюють гуманітарну кризу.