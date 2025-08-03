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Глава МЗС Британії зізнався, що почувався винним через сварку Зеленського і Трампа

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Глава МЗС Британії Девід Леммі зізнався, що відчував провину під час конфлікту Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті. Він вважає, що недостатньо підтримав українську делегацію перед зустріччю.

Глава МЗС Британії зізнався, що почувався винним через сварку Зеленського і Трампа

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зізнався, що почувався винним через недостатню підтримку української делегації перед зустріччю Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Про це Леммі сказав в інтерв’ю виданню The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Якщо бути чесним, я подумав: ахххх! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі?", - сказав Леммі.

Леммі зізнався, що візит Зеленського до Овального кабінеті, під час якого Трамп разом із віце-президентом Джей Ді Вансом відкрито глузували з українського президента, залишив у нього гірке враження.

Девід Леммі також пояснив, що українську делегацію запросили до Білого дому в останній момент. Британська сторона тоді була зосереджена на власній зустрічі з Дональдом Трампом і не встигла надати необхідні консультації українським колегам.

"Я був занадто суворий до себе. Але все одно почувався винним", – додав глава МЗС Великої Британії.

Доповнення

Девід Леммі засудив нічну атаку росії на Україну, наголосивши на численних жертвах і руйнуваннях. Зеленський заявив, що атака показує потребу посилення санкцій.

Велика Британія призупиняє торгові переговори з Ізраїлем та запроваджує санкції. Це реакція на дії Ізраїлю в секторі Гази, які поглиблюють гуманітарну кризу.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Девід Леммі
Ізраїль
Джей Ді Венс
Ґардіан
Білий дім
Дональд Трамп
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сектор Газа
Україна