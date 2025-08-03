Глава МИД Британии признался, что чувствовал себя виноватым из-за ссоры Зеленского и Трампа

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 33214 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 47335 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 45851 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
1 августа, 17:22 • 107789 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 259396 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 231653 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 120924 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 109058 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 205744 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 76524 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
48%
751мм
Популярные новости
В ООН обнаружили, что их отчеты почти никто не читает2 августа, 23:16 • 8752 просмотра
Вражеские атаки на Сумщину: в июле погибли 23 человека, более 140 пострадали3 августа, 03:01 • 5936 просмотра
РФ не заинтересована в компромиссе без капитуляции Украины - ISW04:28 • 11684 просмотра
Украину 3 августа накроют дожди: где ожидать грозы и жаруPhoto04:36 • 7850 просмотра
ГУР получило секретную документацию о новейшей атомной подводной лодке РФ "Князь Пожарский"07:32 • 5784 просмотра
публикации
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto07:54 • 2768 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 33214 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 259398 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 137169 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 231653 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Херсон
Соединённые Штаты
Николаев
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 47337 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 56111 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 95192 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 111581 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 186696 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
YouTube
Дія (сервис)
Google Play
Шахед-136

Глава МИД Британии признался, что чувствовал себя виноватым из-за ссоры Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что испытывал чувство вины во время конфликта Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. Он считает, что недостаточно поддержал украинскую делегацию перед встречей.

Глава МИД Британии признался, что чувствовал себя виноватым из-за ссоры Зеленского и Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми признался, что чувствовал себя виноватым из-за недостаточной поддержки украинской делегации перед встречей Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом Лэмми сказал в интервью изданию The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Если быть честным, я подумал: ахххх! Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к этой встрече?", - сказал Лэмми.

Лэмми признался, что визит Зеленского в Овальный кабинет, во время которого Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом открыто насмехались над украинским президентом, оставил у него горькое впечатление.

Дэвид Лэмми также объяснил, что украинскую делегацию пригласили в Белый дом в последний момент. Британская сторона тогда была сосредоточена на собственной встрече с Дональдом Трампом и не успела предоставить необходимые консультации украинским коллегам.

"Я был слишком строг к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым", – добавил глава МИД Великобритании.

Дополнение

Дэвид Лэмми осудил ночную атаку россии на Украину, отметив многочисленные жертвы и разрушения. Зеленский заявил, что атака показывает необходимость усиления санкций.

Великобритания приостанавливает торговые переговоры с Израилем и вводит санкции. Это реакция на действия Израиля в секторе Газа, которые усугубляют гуманитарный кризис.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Дэвид Лэмми
Израиль
Джей Ди Вэнс
Хранитель
Белый дом
Дональд Трамп
Великобритания
Владимир Зеленский
Сектор Газа
Украина