Глава МИД Британии признался, что чувствовал себя виноватым из-за ссоры Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Глава МИД Британии Дэвид Лэмми признался, что испытывал чувство вины во время конфликта Зеленского и Трампа в Овальном кабинете. Он считает, что недостаточно поддержал украинскую делегацию перед встречей.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми признался, что чувствовал себя виноватым из-за недостаточной поддержки украинской делегации перед встречей Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом Лэмми сказал в интервью изданию The Guardian, пишет УНН.
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"Если быть честным, я подумал: ахххх! Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к этой встрече?", - сказал Лэмми.
Лэмми признался, что визит Зеленского в Овальный кабинет, во время которого Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом открыто насмехались над украинским президентом, оставил у него горькое впечатление.
Дэвид Лэмми также объяснил, что украинскую делегацию пригласили в Белый дом в последний момент. Британская сторона тогда была сосредоточена на собственной встрече с Дональдом Трампом и не успела предоставить необходимые консультации украинским коллегам.
"Я был слишком строг к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым", – добавил глава МИД Великобритании.
Дополнение
Дэвид Лэмми осудил ночную атаку россии на Украину, отметив многочисленные жертвы и разрушения. Зеленский заявил, что атака показывает необходимость усиления санкций.
Великобритания приостанавливает торговые переговоры с Израилем и вводит санкции. Это реакция на действия Израиля в секторе Газа, которые усугубляют гуманитарный кризис.