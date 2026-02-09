Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 159 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4 тис. дронів

$43.050.09
20:00 • 584 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
19:32 • 1984 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
18:49 • 3906 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
18:25 • 5852 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
16:18 • 11056 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
15:20 • 14073 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 25331 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 41404 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 41692 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 56913 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
Публікації
Ексклюзиви
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo9 лютого, 13:13
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 100842 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Шевченко
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Німеччина
Нідерланди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт17:00
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59
Техніка
Опалення
The Guardian
Starlink
Мі-24

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 159 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4 тис. дронів

Київ • УНН

 • 50 перегляди

За добу відбулося 159 бойових зіткнень, ворог застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів. На Покровському напрямку ліквідовано 57 окупантів.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 159 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4 тис. дронів

Загалом від початку цієї доби відбулося 159 бойових зіткнень. Ворог застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 2 ракети, 43 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного та Довгенького. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив спробу просунутися в бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка. Одна атака триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія та Дачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 35 поранено; знищено та пошкоджено по 6 одиниць автомобільної техніки. Уражено 19 укриттів особового складу та знищено гармату ворога.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у районі Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Діброви, Чарівного та Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відбувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

На фронті 312 боїв, Покровський та Костянтинівський напрямки найгарячіші: карта від Генштабу09.02.26, 08:31

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна