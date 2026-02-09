Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 159 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4 тис. дронів
Київ • УНН
Загалом від початку цієї доби відбулося 159 бойових зіткнень. Ворог застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 2 ракети, 43 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного та Довгенького. Одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.
На Краматорському напрямку противник здійснив спробу просунутися в бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка. Одна атака триває.
На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія та Дачне.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 35 поранено; знищено та пошкоджено по 6 одиниць автомобільної техніки. Уражено 19 укриттів особового складу та знищено гармату ворога.
На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у районі Іванівки.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Діброви, Чарівного та Воздвижівки.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відбувалося.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.
